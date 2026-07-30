Iată ce trebuie să faci dacă ai probleme cu aciditatea gastrică sau balonarea

S enzația de arsură după masă, balonarea sau disconfortul abdominal pot apărea mai des decât ai crede. De multe ori sunt puse pe seama unei mese copioase sau a stresului, însă atunci când aceste simptome revin frecvent este bine să acorzi mai multă atenție sănătății sistemului digestiv.

S enzația de arsură după masă, balonarea sau disconfortul abdominal pot apărea mai des decât ai crede. De multe ori sunt puse pe seama unei mese copioase sau a stresului, însă atunci când aceste simptome revin frecvent este bine să acorzi mai multă atenție sănătății sistemului digestiv.

Pe lângă o alimentație echilibrată și un stil de viață sănătos, există și soluții naturale care pot susține digestia și pot contribui la reducerea disconfortului. Important este să alegi produse cu ingrediente atent selecționate și să le folosești ca parte a unei rutine zilnice.

Începe cu schimbările simple din rutina ta

Primul pas este să observi când apar simptomele. Mesele foarte bogate, consumul rapid al alimentelor sau obiceiul de a mânca târziu pot favoriza apariția acidității gastrice și a balonării.

Încearcă să iei mesele la ore regulate, să mesteci bine alimentele și să eviți porțiile foarte mari. De asemenea, este recomandat să limitezi consumul excesiv de alimente foarte grase, condimentate sau băuturi carbogazoase, mai ales dacă ai observat că acestea îți accentuează disconfortul.

Susține digestia cu ingrediente naturale

Atunci când simptomele persistă, poți lua în calcul și folosirea unor suplimente pentru sistemul digestiv , formulate cu plante utilizate de secole în tradiția ayurvedică.

În gama Ayurmed se regăsesc produse care conțin ingrediente precum Amla (Emblica officinalis), Haritaki (Terminalia chebula) și Bibhitaki (Terminalia belerica), plante cunoscute în Ayurveda pentru rolul lor în susținerea digestiei și a tranzitului intestinal. Formula Trifyla contribuie la menținerea sănătății tractului gastrointestinal, susține digestia și ajută la echilibrarea florei intestinale.

Pentru persoanele care se confruntă cu balonare sau hiperaciditate gastrică, produsele Ayurmed includ și plante precum ghimbirul (Zingiber officinale), chimionul (Cuminum cyminum), mărarul (Anethum sowa), Yavani (Trachyspermum ammi) sau Aloe vera, ingrediente folosite pentru susținerea digestiei și reducerea disconfortului digestiv.

Nu ignora semnalele organismului

Mulți oameni aleg să trateze doar simptomele și amână identificarea cauzei. Dacă balonarea sau aciditatea gastrică apar frecvent este recomandat să discuți și cu un medic, mai ales dacă simptomele persistă sau se agravează.

În același timp, digestia poate fi influențată și de stres, de lipsa odihnei sau de mesele neregulate. Din acest motiv, abordarea trebuie să fie una completă, care să includă atât alimentația, cât și stilul de viață.

Alege produse cu ingrediente de calitate

Ayurmed îmbină principiile medicinei ayurvedice cu materii prime naturale provenite din zone atent controlate și cu experiența unei echipe formate din medici, farmaciști și cercetători. Plantele folosite în produsele dedicate sistemului digestiv sunt atent selecționate și integrate în formule dezvoltate pentru a susține funcționarea normală a digestiei.

Dacă alegi suplimente naturale este important să optezi pentru produse care folosesc ingrediente cunoscute și formule bine documentate, adaptate nevoilor tale.

Digestia începe cu alegerile pe care le faci în fiecare zi

Aciditatea gastrică și balonarea nu trebuie ignorate, mai ales atunci când îți afectează confortul zilnic. O alimentație echilibrată, un program regulat al meselor și alegerea unor produse naturale de calitate pot contribui la menținerea sănătății sistemului digestiv.

Produsele Ayurmed reunesc tradiția ayurvedică și ingrediente precum Amla, Haritaki, Bibhitaki, ghimbirul sau Aloe vera, plante recunoscute pentru rolul lor în susținerea digestiei. Folosite în cadrul unui stil de viață sănătos și conform recomandărilor, acestea pot deveni un sprijin valoros pentru persoanele care își doresc mai mult confort digestiv și o stare de bine zi de zi.