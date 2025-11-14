Importanța vitaminei D și Omega-3 în copilărie: ce spun specialiștii

Părinții își pun constant o mulţime de întrebări când vine vorba despre alimentaţia şi folosirea suplimentelor alimentare în cazul copiilor: „Are nevoie copilul meu de vitamina D?“, „Cât de utile sunt Omega-3?“ sau „Când devin suplimentele necesare?“

Răspunsurile nu sunt întotdeauna simple, dar în ultimii ani cercetările şi ghidurile clinice au clarificat multe aspecte – şi totodată au tras un semnal de atenţionare: contextul contează.

Vitamina D şi Omega-3 sunt două componente nutritive cu roluri importante în copilărie: primul este esenţial pentru oase şi are legături posibile cu dezvoltarea neurolologică; al doilea susține creierul şi poate juca un rol important în atenţia şi procesarea cognitivă la copii. Bineînțeles, decizia de a suplimenta aportul de vitamina D sau Omega-3 trebuie personalizată şi discutată cu medicul.

Într-o lume în care stilul de viaţă și alimentaţia este în continuă schimbare, dialogul informat cu specialiști rămân cele mai bune instrumente pentru părinţi.

Vitamina D, esenţială pentru oase și pentru susținerea organismului

Vitamina D are un rol bine documentat în dezvoltarea sistemului osos: ajută la absorbţia calciului şi previne rahitismul la copii, boală asociată cu oase moi şi deformări ala scheletului. Studiile subliniază necesitatea asigurării un aport adecvat, în special în primele luni de viață şi în cazul sugarilor alăptaţi exclusiv. Astfel, nivelurile prea scăzute de vitamina D pot cauza probleme osoase, iar aportul alimentar inadecvat alături de expunerea insuficientă la soare justifică suplimentarea, de la caz la caz.

Omega-3 (DHA şi EPA), “combustibil” pentru creierul în creştere

Acizii graşi Omega-3 cu lanţ lung, în special DHA, sunt componente structurale ale creierului şi retinei şi sunt importanţi în perioadele rapide de dezvoltare cerebrală:

Sarcina – dezvoltarea intrauterin ă

Primul an de viaţă al copilului

Copilăria mică (1-7 ani)

Ce recomandă specialiștii

Pentru sugarii alăptați exclusiv, administrarea zilnică de vitamina D (400 UI) este frecvent recomandată de medic pentru a preveni deficitul. La copii peste 1 an, decizia medicului este, de asemenea, esențială, în funcție de aportul alimentar, expunerea la soare și eventuali factori de risc.

Deși suplimentarea cu Omega-3 nu este obligatorie, poate fi luată în considerare când aportul alimentar de pește gras este scăzut sau când există semne clare de probleme de atenție/învăţare, după consultarea medicului.

Ca orice nutrienţi, vitamina D şi omega-3 pot produce efecte adverse în doze nepotrivite. Astfel, vitamina D în exces poate duce la hipercalcemie (nivel anormal de ridicat de calciu în sânge, urmare a excesului de vitamina D).

În cazul Omega-3, problemele potenţiale se referă la gustul mai puțin plăcut sau la reflux, regurgitații. Este esențială consultarea medicului pediatru înainte de a începe orice administrare regulată de suplimente.

Vitamina D, Omega-3, dezvoltarea emoțională și imunitatea

Un aspect tot mai cercetat în ultimii ani este legătura dintre vitamina D, Omega-3 și echilibrul emoțional și comportamental al copiilor.

Numeroase studii au observat că atât vitamina D, cât și acizii grași Omega-3 pot contribui la reglarea funcțiilor neurochimice implicate în starea de spirit.

De exemplu, un studiu publicat de Harvard Health Publishing a arătat că deficiențele de vitamina D pot fi asociate cu un risc mai mare de anxietate și tulburări de dispoziție în copilărie și adolescență, iar suplimentarea în cazurile deficitare a fost corelată cu o reducere a simptomelor.

Psihologul și nutriționistul britanic dr. Alex Richardson, de la Universitatea Oxford, care a studiat legătura dintre nutriție și dezvoltarea cognitivă, dar și a comportamentului, a explicat faptul că în cazul copiilor s-a observat nevoia creierului de Omega-3 în aceeași măsură în care mușchii au nevoie de proteine. Fără susținerea acestor grăsimi esențiale, conexiunile neuronale nu ar funcționa la parametri optimi.

Cheia rămâne echilibrul, prin urmare: o alimentație diversificată, bogată în pește, lactate, ouă și expunere moderată la soare, completată, dacă este necesar, de suplimente sigure, recomandate de medic.

Mic îndrumar pentru părinți

Atenție la dietă: includeţi surse naturale (peşte gras de calitate, lactate, ouă), când sunt potrivite pentru includerea în dietă, conform vârstei copilului; Discutaţi cu pediatrul: cereţi evaluarea riscului pentru deficit de vitamina D (anamneză, expunere la soare, dietă) şi, dacă este cazul, măsurarea cu ajutorul analizei 25-OH-vitamina D; Evitaţi administarea „după ureche“: dozele pot varia în funcţie de vârstă şi context; Dacă este necesară suplimentarea cu Omega-3, orientaţi-vă către produse specifice copiilor, cu indicaţii clare privind conținutul de DHA/EPA.

