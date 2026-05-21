Optimizare pentru generative AI în Google Search: Ghid complet

Google a publicat pe 15 mai 2026 un ghid oficial despre optimizarea pentru funcțiile generative AI din Search. E prima dată când compania pune ordine în subiect și taie mitul că ai nevoie de tactici speciale „AEO” sau „GEO” separate de SEO clasic. Documentul, intitulat „Optimizing your website for generative AI features on Google Search”, adună ce comunica Google până acum fragmentat și adaugă secțiuni noi: conținut non-commodity, optimizare pentru local și eCommerce, pregătire pentru AI agents.

Dacă până acum urmăreai prezența site-ului tău în AI Overviews și te întrebai ce ar trebui să faci diferit, acum ai un răspuns oficial: concentrează-te pe conținut original și relevant, ignoră tacticile exotice de tipul LLMs.txt sau markup-uri inventate, aplică principiile SEO pe care le știi deja. În următoarele secțiuni vedem ce înseamnă asta concret și unde greșesc mulți în încercarea de a „optimiza pentru AI”.

Conținut non-commodity: ce înseamnă cu adevărat

Google insistă pe un termen nou în ghid: „non-commodity content”. În traducere directă, conținut care nu e marfă generică, adică informații pe care le găsești peste tot, rescrise în 20 de variante ușor diferite. Dacă articolul tău e o copie a ceea ce au deja alte 50 de site-uri pe subiect, funcțiile generative AI nu au niciun motiv să te citeze.

Ce înseamnă asta pentru un site românesc? Pune-ți întrebarea: dacă cineva caută „cum aleg pantofi de alergat”, ce aduci tu în plus față de alte 30 de articole care repetă aceleași sfaturi generale? Dacă răspunsul e „am rescris informații de pe Runners World și Nike”, conținutul e commodity. Dacă răspunsul e „am testat 12 modele pe alergători cu genunchi sensibili și am documentat diferențele reale”, conținutul devine non-commodity.

Diferența stă în trei elemente: experiență verificabilă, perspective unice bazate pe practică reală și date pe care doar tu le ai. Un magazin online care vinde echipamente sportive poate documenta întrebările clienților din ultimul an și să scrie un articol bazat pe ce cer efectiv oamenii când intră în magazin. Un freelancer SEO poate documenta 10 audituri consecutive și să prezinte tipologia greșelilor pe care le vede repetat la IMM-uri românești. Ambele sunt exemple de conținut non-commodity, pentru că nu le poți genera automat rescriind alte surse.

Google nu inventează această cerință acum. E aceeași filozofie din Helpful Content Update, doar aplicată explicit la funcțiile generative AI. Diferența e că AI Overviews și AI Mode citează mai puține surse decât SERP-ul clasic, deci competiția pentru acea citare e mai intensă. Dacă ai conținut generic, șansele să apari acolo scad dramatic.

În piața românească vedem că multe site-uri de nișă încă publică conținut tradus sau reformat din surse internaționale, fără să adauge context local. Acest tip de conținut funcționează din ce în ce mai slab în Search, iar în funcțiile generative devine complet invizibil. Investiția nu mai e în volum de articole, ci în originalitate documentată.

De ce SEO best practices rămân fundamentul

Documentul Google demontează direct mitul că ai nevoie de o strategie separată pentru „optimizarea AI”. Formularea exactă din ghid: „SEO best practices continue to be relevant for success in our generative AI features on Search”. Toate elementele tehnice pe care le optimizezi pentru SERP clasic rămân valabile: viteză de încărcare, structură clară, linking intern logic, conținut accesibil pentru crawlere.

De ce insistă Google pe asta? Pentru că mulți au început să promoveze servicii „AEO” sau „GEO” ca și cum ar fi discipline separate, cu tactici magice care îți garantează prezența în AI Overviews. Realitatea e simplă: Google folosește aceleași crawlere, aceleași criterii de calitate și același index pentru toate funcțiile Search. Dacă site-ul tău are probleme tehnice de bază, nu contează ce tactici exotice încerci, nu o să apari în rezultate generative.

Să luăm un caz concret din piața eCommerce: un magazin cu 8.000 produse, din care 3.000 au duplicate content pe descrieri, 2.000 nu au imagini optimizate și 1.500 au titluri generice de tipul „Produs 12345”. Proprietarul citește despre importanța AI și decide să implementeze un fișier LLMs.txt special pentru crawlerele AI. Rezultatul: zero impact, pentru că problemele fundamentale de SEO rămân nerezolvate. Google nu poate înțelege ce vinzi dacă propriul tău conținut e dezorganizat.

Același lucru îl vedem la site-uri de servicii locale. Un cabinet medical cu 15 pagini de servicii, toate cu aceeași structură H1 „Servicii medicale” și descrieri sub 100 cuvinte, întreabă cum să apară în AI Overviews când cineva caută „tratament genunchi București”. Răspunsul nu e un markup special sau un fișier nou, ci rezolvarea problemei de bază: fiecare serviciu trebuie să aibă conținut distinct, titluri clare și informații utile despre ce primește pacientul.

Pentru site-uri care lucrează deja cu optimizare SEO corectă, trecerea la prezență în funcții generative e naturală. Google extrage deja informațiile necesare, le structurează și le folosă în răspunsuri. Dacă nu apari acolo, problema nu e lipsa unei tactici AI speciale, ci că optimizarea de bază nu e finalizată.

Tactici AEO/GEO care NU funcționează: mituri demontate

Ghidul Google include o secțiune dedicată „mythbusting”, unde compania listează explicit ce tactici promovate în industrie nu au niciun efect real. Prima pe listă: fișiere speciale de tipul LLMs.txt, AI.txt sau orice variație pe tema asta. Google nu folosește astfel de fișiere, nu le citește, nu le ia în considerare. Dacă cineva ți-a vândut implementarea unui LLMs.txt ca strategie AEO, ai plătit pentru ceva fără valoare.

Al doilea mit: markup-uri speciale sau extensii schema inventate pentru AI. Google folosește doar tipurile standard de schema.org pe care le-a comunicat deja în documentația oficială. Nu există un markup secret care îți dă avantaj în AI Overviews. Dacă implementezi corect Product, Article, LocalBusiness sau Review conform specificațiilor existente, asta e tot ce ai nevoie. Orice altceva e pierdere de timp.

Al treilea mit, mai subtil: optimizarea „tonului conversațional” special pentru AI. Unii consultanți promovează că ai nevoie de un stil de scriere diferit pentru a fi citat în răspunsuri generative. Google nu face această distincție. Criteriul rămâne relevanța și utilitatea conținutului pentru query-ul utilizatorului, nu stilul. Un articol tehnic bine structurat are aceleași șanse ca unul conversațional, atâta timp cât ambele răspund precis la întrebarea pusă.

În piața românească am văzut cazuri în care agențiile recomandă rescrierea completă a site-ului „pentru AI”, cu bugete semnificative. În majoritatea situațiilor, problema reală era alta: conținut prea scurt, lipsă de informații factuale verificabile sau structură confuză. Rezolvarea acestor probleme îmbunătățește prezența atât în SERP clasic, cât și în funcții generative, fără să fie nevoie de abordări separate.

Google menționează explicit în ghid că nu are un set de reguli diferit pentru AI features față de Search tradițional. Același algoritm de ranking, aceleași criterii E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness), aceeași prioritizare a conținutului original. Singura diferență e formatul în care informația e prezentată utilizatorului: sinteză generată vs listă de link-uri. Pentru tine ca publisher, optimizarea rămâne identică.

Local, eCommerce și imagini în generative AI

Secțiunea nouă din ghid acoperă trei tipuri de conținut care apar frecvent în AI features: local, shopping și media vizuală. Pentru business-uri locale, prezența în AI Overviews depinde de aceeași optimizare Google Business Profile pe care o faci pentru Maps. Informații complete, categorii corecte, recenzii recente și ore de funcționare actualizate. Google extrage aceste date direct din profilul tău, nu din alt loc.

Un cabinet stomatologic din Brașov care vrea să apară când cineva caută „dentist urgențe Brașov seara” trebuie să aibă în GBP programul corect marcat, categoria Emergency Dental Service și cel puțin 10-15 recenzii recente care menționează urgențele. Dacă aceste elemente lipsesc, AI Overviews nu te va sugera, chiar dacă site-ul tău menționează serviciul de urgență. Sursa primară pentru local queries rămâne Business Profile, nu site-ul.

Pentru eCommerce, Google insistă pe feed-uri de produse corecte și schema Product implementată complet. Asta înseamnă prețuri actualizate în timp real, disponibilitate stoc marcată corect și imagini de calitate. Un magazin online care trimite în feed produse cu „în stoc” când de fapt sunt pe comanda furnizor, sau care are imagini sub 800px lățime, pierde afișări în Shopping results integrate în AI features.

Multe magazine românești greșesc aici pentru că tratează feed-ul ca pe o sarcină tehnică unică, făcută o dată la început. Feed-ul trebuie sincronizat zilnic cu baza de date reală, altfel Google detectează discrepanțe și reduce vizibilitatea. Am văzut cazuri în care produsele populare dispar din Shopping pentru că feed-ul arăta stoc epuizat, deși pe site erau disponibile.

Imaginile devin importante în context AI pentru că Google le folosă în răspunsuri vizuale. Ghidul recomandă: fișiere optimizate sub 200KB, alt text descriptiv și contextualizare în conținut. O imagine cu numele „IMG_3421.jpg” și fără alt text nu ajută. Aceeași imagine redenumită „pantofi-alergat-nike-pegasus-40-lateral.jpg” cu alt text „Nike Pegasus 40 vedere laterală stângă” devine utilizabilă pentru AI în răspunsuri care includ componente vizuale.

Cum te pregătești pentru AI agents

Google introduce în ghid un capitol nou despre AI agents, sisteme autonome care pot efectua acțiuni în numele utilizatorului, nu doar să furnizeze informații. Exemplu: un agent care nu doar îți arată restaurante apropiate, ci face și rezervarea direct. Această evoluție schimbă modul în care site-urile trebuie structurate, pentru că agentul trebuie să poată „executa” acțiuni, nu doar să citească conținut.

Pentru un magazin online, asta înseamnă API-uri clare pentru verificare stoc, adăugare în coș și checkout. Pentru un restaurant, integrare cu platforme de rezervări accesibile programatic. Pentru un cabinet medical, posibilitatea de programare automată prin interfețe standard. Aceste capabilități nu sunt încă cerințe, dar Google semnalează clar direcția: site-urile care permit interacțiuni automatizate vor avea avantaj în experiențele AI viitoare.

În piața românească, majoritatea site-urilor sunt departe de acest nivel. Multe magazine nu au nici măcar API public pentru stocuri, checkout-ul e o experiență custom care nu permite automatizare, iar rezervările se fac prin formular de contact clasic. Distanța dintre realitatea actuală și cerințele pentru AI agents e semnificativă.

Ce poți face acum: structurează datele în formate standard (schema.org complet), asigură-te că procesele critice (verificare disponibilitate, rezervare, comandă) au logică clară expusă în markup și documentație, evită captcha-uri excesive care blochează accesul automatizat. Aceste măsuri îmbunătățesc experiența utilizatorului și pregătesc terenul pentru integrări viitoare cu AI agents.

Google nu specifică timeline pentru adoptarea masivă a agents în Search, dar direcția e clară. Site-urile care rămân anchorate în paradigma „conținut static de citit” vor pierde relevanță față de cele care permit interacțiuni directe. Pentru o privire externă asupra modului în care site-ul tău poate fi optimizat pentru evoluțiile viitoare, auditul de marketing identifică punctele slabe tehnice și de conținut.

FAQ: răspunsuri practice la întrebări frecvente

Trebuie să fac ceva special pentru a apărea în AI Overviews?

Nu. Aplică aceleași principii SEO pe care le folosești pentru SERP clasic: conținut original cu valoare documentată, structură tehnică corectă, viteză de încărcare bună și markup schema acolo unde e relevant. Google extrage informațiile din același index pentru toate funcțiile Search. Dacă nu apari în AI Overviews, problema e la fundamentele SEO, nu la lipsa unei tactici speciale AI.

Fișierele LLMs.txt sau AI.txt chiar nu contează deloc?

Conform ghidului oficial Google, nu. Compania nu folosește aceste fișiere în procesul de crawling sau ranking pentru funcțiile generative AI. Dacă cineva ți-a recomandat implementarea lor ca strategie AEO, poți ignora recomandarea fără niciun risc. Timpul tău e mai bine investit în conținut de calitate și optimizare tehnică standard.

Cât durează până văd site-ul citat în AI Overviews după optimizări?

Depinde de frecvența crawling-ului pentru site-ul tău și de competiția pe query-urile relevante. Pentru site-uri crawlate zilnic cu autoritate bună, schimbările pot apărea în 2-4 săptămâni. Pentru site-uri noi sau cu crawl rate scăzut, poate dura 2-3 luni. Monitorizează Search Console pentru indexare și verifică manual query-uri specifice pe care vrei să apari.

Schema markup ajută la prezența în AI features?

Da, dar doar schema standard documentată oficial de Google: Product, Article, LocalBusiness, Review, FAQ, HowTo. Implementarea corectă îi permite Google să înțeleagă mai bine structura informației și să o folosească în răspunsuri generative. Nu există markup-uri speciale sau extensii inventate pentru AI care să aducă avantaje suplimentare. Concentrează-te pe implementarea corectă a tipurilor standard, nu pe experimentări.

Pe scurt

Optimizarea pentru funcțiile generative AI din Google Search nu cere o strategie separată de SEO. Ghidul oficial publicat în mai 2026 confirmă ce mulți bănuiau: conținutul original bazat pe experiență reală, structura tehnică solidă și markup-ul standard rămân fundamentul. Tacticile exotice promovate ca „AEO” sau „GEO” nu au susținere în documentația Google și risipesc resurse.

Concentrează-te pe ce controlezi direct: elimină conținutul commodity care repetă informații generice, adaugă perspective documentate pe care doar tu le ai, rezolvă problemele tehnice de bază înainte să cauți optimizări avansate. Pentru business-uri locale, Google Business Profile complet actualizat rămâne prioritatea. Pentru eCommerce, feed-uri sincronizate cu stocul real și schema Product corectă fac diferența.

Pregătirea pentru AI agents înseamnă structuri de date clare și procese accesibile programatic, dar asta e o evoluție pe termen mediu. Acum, verifică dacă site-ul tău răspunde criteriilor de bază pe care Google le-a pus negru pe alb în ghid. Dacă vrei o evaluare externă, serviciile de marketing organic acoperă atât SEO clasic, cât și pregătirea pentru funcțiile AI integrate în Search.