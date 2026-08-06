Poate un copil sănătos să aibă tensiune arterială crescută? Ce ar trebui să știe părinții

Când auzim despre tensiune arterială crescută, ne gândim aproape automat la adulți. Hipertensiunea este asociată, de obicei, cu înaintarea în vârstă, stresul sau bolile cardiovasculare. Totuși, și copiii pot avea valori tensionale peste limitele normale. Deși este o situație mai puțin frecventă, ea nu este imposibilă și merită evaluată atunci când există suspiciuni. Mulți părinți sunt surprinși să afle că tensiunea arterială poate fi măsurată și la copii și că, în anumite situații, această investigație face parte din evaluarea medicală de rutină.

Poate avea hipertensiune un copil aparent sănătos?

Da. Chiar și un copil activ, fără simptome evidente, poate avea valori tensionale crescute. În unele cazuri, acestea apar doar temporar, din cauza emoțiilor, a febrei sau a unei stări de agitație. Alteori însă, tensiunea arterială crescută persistă și necesită investigații suplimentare. Spre deosebire de adulți, la copii valorile normale ale tensiunii arteriale diferă în funcție de vârstă, înălțime și sex. De aceea, interpretarea lor trebuie făcută întotdeauna de către medic.

Care pot fi cauzele?

Hipertensiunea arterială la copii poate avea mai multe cauze. La adolescenți, excesul ponderal, sedentarismul și alimentația bogată în sare și alimente ultraprocesate pot contribui la creșterea tensiunii.

La copiii mai mici, valorile crescute pot avea uneori legătură cu anumite afecțiuni ale rinichilor, inimii sau ale sistemului endocrin. Din acest motiv, atunci când tensiunea rămâne crescută la măsurători repetate, este important să fie căutată cauza și nu doar tratat simptomul.

Există simptome?

Una dintre provocările hipertensiunii la copii este faptul că, de multe ori, nu produce simptome evidente. Copilul poate părea perfect sănătos și își poate desfășura activitățile obișnuite fără probleme. În unele situații pot apărea dureri de cap, amețeli, oboseală neobișnuită, sângerări nazale sau dificultăți de concentrare, însă aceste manifestări nu sunt specifice și pot avea numeroase alte cauze. De aceea, măsurarea tensiunii arteriale în cadrul controalelor medicale periodice este foarte importantă.

Când este recomandată evaluarea cardiologică?

Dacă medicul observă valori tensionale crescute la mai multe măsurători sau dacă există antecedente familiale de boli cardiovasculare, poate recomanda investigații suplimentare. Evaluarea cardiologică urmărește să stabilească dacă tensiunea crescută a afectat deja inima sau dacă există o afecțiune cardiacă ce poate explica valorile tensionale, iar una dintre investigațiile utilizate este ecografia de cord la copii, care permite examinarea structurii și funcționării inimii fără durere și fără expunere la radiații.

Ce pot face părinții?

Primul pas este să nu intre în panică. O singură valoare crescută nu înseamnă automat că un copil are hipertensiune arterială. Este important ca tensiunea să fie măsurată corect și, dacă este necesar, repetată în condiții similare.

În același timp, părinții pot contribui la sănătatea cardiovasculară a copiilor prin încurajarea unui stil de viață echilibrat. Alimentația variată, mișcarea zilnică, limitarea timpului petrecut în fața ecranelor și un program regulat de somn sunt obiceiuri care susțin dezvoltarea armonioasă și sănătatea inimii.

De ce contează depistarea precoce?

Cu cât o eventuală problemă este identificată mai devreme, cu atât șansele de a fi gestionată eficient sunt mai mari. În multe situații, modificările stilului de viață sunt suficiente pentru normalizarea tensiunii, iar atunci când există o cauză medicală, aceasta poate fi tratată înainte să apară complicații. Astfel, un consult la cardiologie pentru copii oferă o evaluare completă și ajută la stabilirea celor mai potriviți pași, în funcție de vârsta copilului și de rezultatele investigațiilor.

În final, hipertensiunea arterială nu este o problemă exclusiv a adulților. Deși este mai rar întâlnită în copilărie, ea poate apărea și merită investigată atunci când există suspiciuni. O evaluare făcută la timp oferă părinților liniște și, atunci când este nevoie, permite intervenția înainte ca o problemă aparent tăcută să evolueze.