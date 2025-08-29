DJI Mic 3: lavalieră wireless mai mică, cu 32 GB stocare și control de câștig adaptiv

DJI își strânge la maximum noul sistem de microfoane lavalieră fără să taie din esențial. Mic 3 este la jumătate din dimensiunea și greutatea lui Mic 2, dar aduce funcții noi și autonomie solidă. Practic, țintește creatorii care vor kit compact, sigur pe înregistrare și ușor de configurat din mers.

La 16 grame, Mic 3 se apropie de lejeritatea lui Mic Mini (10 g), însă păstrează ce conta pe teren: înregistrare de rezervă direct în transmițător și ecran tactil pe receiver pentru setări și monitorizare. Stocarea internă urcă la 32 GB pentru fișiere duale, cu suport atât pentru 24-bit, cât și pentru 32-bit float, un salt clar față de cei 8 GB de pe Mic 2.

Pe partea de transmisie, sistemul poate lucra cu până la patru transmițătoare și opt receptoare simultan, cu un range declarat de 400 de metri. Comutarea automată între benzile de 2,4 GHz și 5 GHz promite legătură mai stabilă în zone aglomerate, iar reducerea activă a zgomotului pe două trepte mai taie din ambianță când nu ai luxul unui loc liniștit.

DJI Mic 3

Adaptive Gain Control vine cu două moduri: Automatic, care taie vârfurile bruște ca să prevină clipping-ul, și Dynamic, gândit să țină volumul constant în interior, în studio. Pe deasupra, ai trei preseturi de ton – Regular, Rich și Bright – ca să potrivești claritatea pe timbrul vorbitorului fără să pierzi vremea în post.

La baterie, Mic 3 se așază între generațiile anterioare: până la 8 ore pe receiver și 10 ore pe transmițător. E un pas înainte față de Mic 2 (6 ore pentru ambele), dar sub valorile Mic Mini (până la 11,5 ore pe transmițător și 10,5 ore pe receiver). Carcasa de încărcare asigură aproximativ 2,4 reîncărcări complete, adică încă 28 de ore de utilizare în deplasare – suficient pentru o zi lungă de filmare.

Pentru vloggeri, reporteri pe teren, podcasteri sau videografi de eveniment, combinația de 32-bit float, înregistrare internă și comutare 2,4/5 GHz înseamnă „plasă de siguranță” reală. Dacă ți-a „sărit” nivelul pe scenă sau ai avut interferențe într-un mall, ai șanse bune să salvezi materialul. Range-ul de 400 m e excelent pe hârtie; în practică, distanța utilă va depinde de obstacole și aglomerația radio, dar faptul că sistemul sare singur pe banda mai curată ajută mult.

În gamă, Mic 3 se poziționează ca upgrade logic pentru cei care au cochetat cu portabilitatea lui Mic Mini, dar nu voiau să renunțe la backup intern și ecranul de pe receiver. Față de Mic 2, câștigă spațiu de stocare, autonomie mai bună și un pachet vizibil mai compact, plus controale de câștig și preseturi care scurtează editarea.

Rămâne necunoscută partea de preț și disponibilitate. DJI spune că Mic 3 nu va ajunge imediat în SUA, semn că alte piețe – posibil și Europa – ar putea vedea produsul mai devreme. Până la anunțul oficial, concluzia e simplă: Mic 3 condensează funcții „pro” într-un format mic, fără compromisuri evidente pe fiabilitate. Pentru creatorii din România, exact genul de echilibru care face diferența la filmări reale, nu doar în specificații.