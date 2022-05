Doctor Strange 2: O deschidere răsunătoare la box office și se îndreaptă deja spre 200 de milioane de dolari

Doctor Strange în Multiversul Nebuniei se răspândește în cinematografele din întreaga lume, deoarece Doctor Strange în Multiverse of Madness a făcut o deschidere răsunătoare la box office.

Din prima sa zi în cinematografe, a adus 90 de milioane de dolari în SUA, iar filmul Marvel Studios regizat de Sam Raimi s-a indreptat spre un prim weekend cu aproape 200 de milioane de dolari în box office .

Datorită deschiderii sale, Doctor Strange 2 este a 7-a cea mai bună deschidere din istoria box office-ului SUA și dacă aduce deja cei aproximativ 200 de milioane de dolari pe care ar trebui să-i aducă, va intra în Top 10 al celor mai bune weekenduri la box office.

Doctor Strange 2 Rezumat:

Poarta Multiversului, plină de mister și nebunie, se deschide. Acum că Iron Man și Căpitanul America au plecat după o luptă grea din Avengers Endgame, fostul chirurg geniu și cel mai puternic magician dintre toate, Doctor Strange, este de așteptat să joace un rol activ ca o figură centrală în Avengers. Cu toate acestea, folosind o vrajă interzisă, el a deschis o poartă către nebunie și mister numită Multivers. Pentru a readuce lumea la normal, Strange cere ajutorul aliatului lui Wong, Vrăjitorul Suprem, și al puternicei Vrăjitoare Stacojie, Wanda. Dar o amenințare formidabilă planează asupra umanității și a întregului univers, care nu poate fi învins de propriile forțe. Cel mai uimitor lucru este că cea mai mare amenințare din univers arată exact ca Doctor Strange…

Continuarea este regizata de Sam Raimi , cu o distribuție care include: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor și Xochitl Gomez .

Doctor Strange in the Multiverse of Madness a avut premiera în cinematografele romanesti pe 6 mai 2022.