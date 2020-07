Doom patrol sezonul 2 Online Subtitrat in Romana, un serial HBO

Doom patrol sezonul 2 Online Subtitrat in Romana – HBO a lansat in luna iunie serialul Doom Patrol, acesta este unul dintre cele mai bune seriale din universul DC, are o nota promitatoare pe IMDB iar in momentul de fata apare cate un episod pe saptamana.

Din pacate serialul nu se bucura de un succes foarte mare printre cei ce se afla in Romania, serialul fiind subapreciat din punctul meu de vedere, acest lucru il spun dupa ce am vazut sezonul 1 integral iar despre sezonul 2 in desfasurare.

In serialul Doom Petrol este voraba desre o echipa de super eroi ce s-au unit pentru a-si salva seful, aceasta echipa de super eroi, au ajuns sa aiba diferite puter supra naturale datorita unor acidente oribile, acestia inca au sentimentul de teama si cicatrici atunci cand vine vorba de anumite amintiri si actiuni.

Doom patrol sezonul 2 a ajuns pana in acest moment la episodul 6 iar sezonul curent va avea 9 episoade, in prima zi au fost dezvaluite, conform IMDB, 3 episoade, apoi au aparut cate unul saptamanal. Episoadele din sezonul curent au in jur peste 8 pe IMDB, sezonul 2 fiind un real succes si chiar mai apreciat in comparatie cu primul sezon din 2019.

Doom patrol sezonul 2 Online Subtitrat in Romana

Puteti vedea serialul in premiera pe HBO GO, in mediul online, pentru a vedea un serial pe HBO GO trebuie sa aveti abonament ce costa in jur de 20 de lei lunar, sau sa aveti activat o extraoptiune ce este de regula disponibila la aproape toti operatorii de TV din Romania.

Te poti bucura de serial accesand acest link.

De asemenea asteptam parerea tuturor celor ce au vazut sau sunt interesati de acest serial, la rubrica de comentarii.

