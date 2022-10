Două caracteristici care fac diferența la un laptop

Achiziționarea unui nou laptop poate fi mai dificilă decât îți poți imagina. Magazinele online sunt pline de oferte, iar alegerea între diferite brand-uri devine tot mai complicată. Prin acest articol ne-am propus să facem lucrurile mai clare pentru orice persoană care se află în fața acestei decizii.

Dacă și tu te confrunți cu această dificultate citește în continuare; vei găsi un ghid ce explică care sunt două dintre cele mai importante aspecte de care trebuie să ții cont atunci când alegi un nou laptop. Dacă vrei să fii sigur că iei cea mai bună decizie, trebuie să ai un răspuns clar în minte pentru următoarele întrebări: Pentru ce vei folosi noul laptop? și Cum trebuie să fie acesta pentru a servi scopului propus?

În ultimii ani au fost create categorii de laptop-uri în funcție de diverse scopuri de utilizare. Astfel, exista laptop-uri concepute pentru gaming, creare de conținut, cele concepute pentru a îndeplini task-uri legate de serviciu si cele cu funcționalități basic care au fost create pentru a fi utilizate în casă, în scopuri personale. Din păcate, diferențele dintre aceste categorii nu sunt întotdeauna foarte bine delimitate. Se întâmplă adesea ca PC-urile din categoria gaming să fie foarte asemănătoare cu cele pentru crearea de conținut spre exemplu. Astfel, iată la ce trebuie să fii atent atunci când achiziționezi un laptop nou:

Procesorul

După ce ai definit scopul pentru care vei achiziționa laptop-ul, procesorul este cu siguranță primul lucru de care trebuie să ții cont. Până acum câțiva ani se putea spune foarte clar că alegerea cea mai bună este un laptop cu un procesor Intel. Însă, în ultima vreme lucrurile s-au schimbat, AMD devenind și el o alegere demnă de luat în calcul. Pentru ambele variante găsești, în categoria de laptop de la ITGalaxy, o varietate mare de prețuri și caracteristici. Totuși, este greu de spus care este cea mai bună alegere între cele două. Ambele branduri folosesc același mod pentru a diferenția procesoarele lor mobile. Există două tipuri de macro categorii: Seria U (Ultra low Voltage) și Seria H (High Performance Graphics). Prima categorie este destinata laptop-urilor folosite pentru sarcini uzuale, în timp ce cea de a doua este folosită pentru laptop-urile ce au nevoie de o capacitate mare de procesare, cum ar fi cele pentru gaming. Apoi, pe lângă aceasta clasificare mai există și cea în funcție de numărul de nuclee și performanță: Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, respectiv Ryzen 3, Ryzen 5,Ryzen 7, Ryzen 9. Astfel, trecând de la Intel Core i7 la un I9 sau de la un Ryzen 7 la un Ryzen 9 se face o îmbunătățire a numărului de nuclee dar și a capacității de procesare. Pentru a concluziona, în cazul în care vrei un laptop pentru a naviga pe internet sau programe basic cum ar fi Word, poți opta liniștit pentru un laptop din gama U. În caz contrar, daca știi ca ai nevoie de un laptop cu o capacitate mai mare de procesare, ar fi bine sa achiziționezi un i7, i9 sau Ryzen 7 sau Ryzen 9.

Memoria

Această componentă are un impact direct asupra performanței laptop-ului, chiar dacă nu toată lumea îi acordă o foarte mare importanță. In ceea ce privește RAM-ul, sfatul nostru este să achiziționezi un laptop cu cel puțin 4 GB. Un PC portabil cu mai puțin de atât nu va fi suficient nici pentru task-urile foarte simple. După o perioadă scurtă de utilizare acestea vor deveni tot mai lente și mai greu de folosit. În ceea ce privește stocarea va trebui să alegi între două tipuri de memorie: SSD și HDD. Dacă îți dorești un PC rapid, ideal ar fi să alegi un SSD sau o soluție hibrid, dar care are sistemul operativ instalat pe SSD. Laptopurile care încă oferă doar HDD sunt puține, din fericire, și trebuie evitate. În unele situații, laptop-urile hibrid (SSD+HDD) pot fi o soluție bună. Avantajul acestora este faptul că sunt mai accesibile din punct de vedere al costurilor, chiar dacă sunt un pic mai lente și totodată este convenabil să arhivezi date de care nu ai nevoie în fiecare zi. Întorcându-ne la SSD, există două tipuri diferite: M.2 si PCle, cel din urmă având ca avantaj faptul că oferă o rapiditate crescută. Însa, pentru majoritatea laptop-urilor, M.2 este suficient și îți permite să economisești.

Aceste două caracteristici sunt cele mai importante atunci când alegi un laptop, însă există multe alte detalii la care trebuie să fii atent pentru a fi 100% mulțumit de achiziția făcută. Ține cont de placa video în cazul în care ești pasionat de gaming, de display dacă vrei sa realizezi materiale grafice, de autonomie dacă ești foarte mult în mișcare. După ce îți stabilești foarte bine nevoile, poți analiza ofertele magazinelor online și vei găsi cu siguranță laptop-ul mult dorit.

Sursă foto: Andrea Piacquadio, itgalaxy.ro, Markus Spiske