Dracula 2020 Serial Online Subtitrat este disponibil acum, si il puteti vedea pe Netflix, acesta este unul dintre cele mai in voga mini seriale ale momentului, insa nu este una dintre cele mai bune mini seriale ale momentului, mai ales daca ar fi sa ne luam dupa punctul de vedere al criticilor.

Pe IMDB, acest mini serial are sub 7, ceea ce il claseaza direct pe o lista a serialelor ce nu merita vazute de catre foarte multi dintre noi. Totusi pentru ca este atat de popular am deci sa ii acord o nota personala si sa ii acord o sansa.

Am urmarit serialul pe Netflix, il puteti vedea si dumneavoastra pe link-ul de mai jos, totusi este bine de stiut ca trebuie sa aveti abonament pe Netflix, nu incurajam pirateria, deci fiti cu bagare de seama, daca doriti sa va uitati la acest serial prin alte metode o faceti pe propria raspundere.

Dracula 2020 Serial Online Subtitrat Full HD pe Netflix

Serialul a fost facut de catre creatorii serialului Sherlock si ne spune povestea celui mai faimos vampir din lume, si anume magnific, faimos, delicios de mortal, Contele Dracula… Claes Bang joacă rolul lui Dracula în producția inspirată de romanul clasic al lui Bram Stoker.

Fara a oferi foarte multe spoilere pot spune ca inafara de poveste, serialul a reusit sa ma atraga prin efectele si conturarea personajului, in rest povestea a lasat de dorit, a fost foarte bine filmat, in stil noire, si a avut faze Horror, pentru cei ce indragesc acest gen de filme s-ar putea sa fie multumiti cu un mini serial fara o poveste foarte bine conturata, dar cu horror si efecte speciale bine definite.

Din punctul meu de vedere, nu este neaparat o pierdere de timp, insa pentru o persona ce se asteapta sa aiba o poveste buna, acest serial nu este potrivit pentru a fi privit. Din partea mea are 6.5 din 10.