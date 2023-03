Dulapul frigorific: cate forme, atatea utilizari. Iata cateva dintre ele

Un dulap frigorific poate fi considerat unul dintre cele mai versatile echipamente HoReCa, avand in vedere multitudinea de forme si utilizari pe care le poate lua acesta. Consultand oferta unui furnizor cu adevarat profesionist si cu o experienta indelungata in domeniu, asa cum este Fresco Expert, care sustine geniul in industria ospitalitatii din tara noastra de peste 30 de ani, veti regasi numeroase modele, atat de diferite intre ele, in ceea ce priveste dimensiunile si functiile, incat cu greu veti putea considera ca se incadreaza in aceeasi categorie. Iar, parcurgand articolul in continuare, veti afla doar cateva astfel de exemple:

- Advertisement -

1. Dulap frigorific cu 3 usi si 2 compartimente. Acesta este cel mai mare dintre modelele disponibile, din punctul de vedere al capacitatii, produsul cu codul BMA0090 avand, spre exemplu, 3 usi si 2 compartimente si o capacitate totala de 2.100 de litri. El are interiorul si exteriorul realizate din inox, colturi rotunjite si include 9 grilaje GN2/1. Echipamentul dispune de racire ventilata, agent de refrigerare R290, sistem automat de dezghetare si evaporare a condensului, control electronic touch, picioare reglabile si izolatie din poliuretan. In ceea ce priveste temperatura de lucru, aceasta este intre -2 si +8 grade Celsius, in conditiile unui ambient de pana la +43 de grade Celsius si 65% umiditate;

dulap frigorific

2. Vitrina de congelare cu 2 usi de sticla. Tot la capitolul „dulap frigorific”, intra si acest model vitrat, cu dublu rol: atat mentinerea alimentelor din interior la temperatura optima pentru prelungirea vietii lor, cat si expunerea intr-o maniera eleganta in fata clientilor. Produsul cu codul BFA0031 dispune de o capacitate de 1.300 de litri, include 12 grilaje 53×4,6 cm si are interiorul si exteriorul realizate din inox. Acest model are racire ventilata, sistem automat de evaporare a condensului, iluminare LED si poate functiona in conditii ambientale de pana la +32 de grade Celsius si umiditate 40%;

3. Minibar. La aceeasi categorie pot fi incadrate si minibar-urile, utilizate in special in camerele de hotel. Spre exemplu, modelul SM521 este un dulap frigorific cu 2 rafturi si o capacitate de 43 de litri. El are dimensiunile de 44,1×45,7×61 cm, o greutate de numai 15 kg si genereaza temperaturi de refrigerare (gratie gazului R717), in conditiile unei temperaturi ambientale de maximum +32 de grade Celsius.

Toate aceste tipuri de dulap frigorific, independent de cat de diferite sunt intre ele, mai au un lucru in comun: sunt „acoperite” de garantie Base Care inclusa in pret (montaj, 12 luni piese de schimb si manopera). Astfel, nu veti avea niciun fel de problema, pe termen scurt, mediu si lung, mai ales ca produsele provin exclusiv de la branduri recunoscute la nivel international, ceea ce le asigura fiabilitatea, usurinta in utilizare, productivitatea si, nu in ultimul rand, durata indelungata de viata, fara nevoia unor operatiuni de reparatii ori mentenanta. Suplimentar, contra cost, garantia poate fi extinsa la Performance Care – 175 de lei sau Premium Care – 310 lei, cu extra beneficii precum: revizie anuala, training utilizare, interventie in 48-72 de ore etc.