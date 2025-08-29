EA SPORTS FC 26 duce autenticitatea la un nou nivel: parteneriate globale și stadioane emblematice în joc

Electronic Arts ridică din nou ștacheta în materie de realism și diversitate cu lansarea EA SPORTS FC 26, titlu ce promite să aducă o experiență fotbalistică mai apropiată de realitate ca niciodată. Cu un portofoliu solid de peste 20.000 de jucători, 750 de echipe, 120 de stadioane și 35 de ligi, noul joc vine la pachet cu parteneriate importante și o extindere semnificativă a conținutului licențiat.

Unul dintre cele mai importante anunțuri este parteneriatul cu Federația Engleză de Fotbal, care reconfirmă implicarea EA în fotbalul feminin și masculin la nivel de elită. Acordul include atât naționala Angliei, cât și campioanele en-titre UEFA Women’s EURO 2025. Mai mult, FC Bayern revine oficial în joc, cu Allianz Arena inclusă printre stadioanele disponibile, un detaliu cerut insistent de comunitate.

Interesant este că EA nu s-a limitat doar la cluburi mari, ci a făcut pași concreți și spre diversificare. Reprezentarea fotbalului feminin a fost considerabil îmbunătățită, cu introducerea unor cluburi precum Chelsea Women și FC Bayern Women, dar și prin prelungirea licențelor pentru competiții de top, precum Barclays Women’s Super League sau UEFA Women’s Champions League. În contextul în care rivalii de la Konami au pierdut din relevanță pe zona de licențiere, EA marchează un punct important prin extinderea continuă a portofoliului.

Printre stadioanele reintroduse sau adăugate pentru prima dată se numără emblematicele Diego Armando Maradona (Napoli) și Tüpraş Stadyumu (Beşiktaş), alături de arene importante precum Red Bull Arena (Salzburg) sau noul stadion Hill Dickinson (Everton). Este o mișcare care echilibrează cerințele fanilor cu nevoia de a menține jocul proaspăt și captivant.

Pentru jucătorii din România, EA păstrează în FC 26 prezența Ligii 1 — un element constant în ultimele ediții ale jocului. Chiar dacă nu se bucură de același nivel de detalii ca marile ligi europene, faptul că echipe precum FCSB, CFR Cluj sau Universitatea Craiova sunt disponibile rămâne un punct de atracție pentru fanii locali. Prezența campionatului românesc menține interesul și oferă o legătură emoțională cu fotbalul de acasă, mai ales în modurile Career și Ultimate Team.

Comparativ cu titlurile anterioare, EA SPORTS FC 26 pare mai puțin un „update anual” și mai mult un pas calculat spre o platformă fotbalistică unificată și susținută pe termen lung. Faptul că lansarea vine în două etape – cu acces anticipat din 19 septembrie pentru varianta Ultimate Edition – arată interesul EA de a consolida implicarea comunității încă din primele zile.

Lansarea EA SPORTS FC 26 este programată pentru 26 septembrie 2025 pe toate platformele majore, inclusiv noua consolă Nintendo Switch 2. Într-o perioadă în care realismul și diversitatea contează mai mult ca oricând în gaming, EA pare hotărâtă să-și păstreze poziția de lider, ascultând comunitatea și livrând un produs care nu doar că arată bine pe hârtie, dar pare să aibă și substanță.