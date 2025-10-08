EA Sports FC 26 atinge 10 milioane de copii vândute, cu 6 milioane pe PlayStation

Lansat pe 26 septembrie 2025, EA Sports FC 26 a depășit 10 milioane de copii vândute în două săptămâni. 60% dintre achiziții, adică 6 milioane, au venit de la jucătorii de pe PlayStation.

Seria de fotbal de la EA confirmă încă o dată apetența publicului. EA Sports FC 26 a trecut rapid de 10 milioane de exemplare pe PC, PlayStation 5 și Xbox Series X/S, la scurt timp după apariție.

Repartizarea vânzărilor este clară: 60% din total, adică 6 milioane de copii, au fost achiziționate pe PlayStation. Ponderea arată o bază solidă de jucători pe consola Sony.

Septembrie a fost plin de lansări puternice pe PlayStation. NBA 2K26 s-a instalat pe locul al doilea, cu peste 6 milioane de exemplare. Borderlands 4 a urcat pe trei, iar Hollow Knight: Silksong a prins locul patru. Grand Theft Auto V s-a menținut pe cinci, confirmând longevități rare pe piață.

Seria EA rămâne prezentă în top și cu ediția anterioară: EA Sports FC 25 ocupă locul șapte. Dying Light: The Beast se află pe opt, iar Silent Hill f închide topul zece. Împreună, cifrele conturează un început de toamnă dominat de sport și francize cu comunități loiale.

