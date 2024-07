Ca e vorba de filme, turism sau chiar fotbal, Como are o istorie incredibila. A fost fondat acum mai bine de 2000 de ani de catre romani si a ramas in tot acest timp un loc de poveste, unde fiecare dintre noi isi doreste sa mearga macar o data in viata.

Interzis saracilor, Como este casa miliardarilor

Lacul Como este probabil unul dintre cele mai faimoase locuri din lume, nu doar pentru privelistile sale uimitoare si vilele frumoase, ci si pentru celebritatile care au ales sa locuiasca sau sa detina proprietati acolo. Iata cateva dintre cele mai mari nume asociate cu zona Lacului Como:

George Clooney: Probabil cea mai faimoasa celebritate care detine o proprietate pe Lacul Como. Actorul american a cumparat Villa Oleandra in orasul Laglio si este adesea vazut in zona.

Madonna: Cantareata si actrita americana a detinut o vila in zona Bellagio, unul dintre cele mai frumoase orase de pe lac.

Richard Branson: Fondatorul Virgin Group a detinut o proprietate pe malul lacului Como. Aceasta a fost re-vanduta in 2014.

Gianni Versace: Renumitul creator de moda italian detine Villa Fontanelle, situata in Moltrasio, pe malul lacului Como.

Sting: Cantaretul si compozitorul britanic a petrecut o mare parte din timpul sau liber in aceasta zona, fiind frecvent vazut de localnici facand yoga, mare sa pasiune.

Sylvester Stallone: Actorul american de origine italiana a dorit sa isi pastreze originile si astfel a cumparat o proprietate pe malul lacului, unde a fost adesea observat bucurandu-se de privelistile spectaculoase.

John Legend si Chrissy Teigen: Celebrul cuplu a petrecut mai multe vacante pe lacul Como, unde au sarbatorit diverse evenimente si au postat fotografii pe retelele de socializare, generand un mare interes pentru zona.

Ronaldinho: Fostul fotbalist brazilian a jucat timp de trei ani la AC Milan si-a petrecut o mare parte din timpul liber a fost in zona Lacului Como pentru ca se situeaza la doar 50 de km de orasul unde a activat ca fotbalist profesionist.

John Kerry: Fostul secretar de stat al SUA detine si acum o proprietate in zona Lacului Como.

O istorie de 117 ani, un faliment si aterizarea in a patra divizie italiana



Fondat in 1907, FC Como este un club de fotbal italian cu o istorie bogata dar tumultuoasa. De-a lungul anilor, clubul nu a reusit sa se consolideze ca o forta in Serie A si astfel a trecut prin multiple promovari si retrogradari, reflectand natura fluctuanta a performantelor sale, asa cum si unele bonusuri casino ii pot ajuta pe jucatori sa castige dar sa si piarda. Cele mai notabile perioade de succes au fost in anii ’80, cand echipa a petrecut mai multe sezoane in Serie A, atingand un maxim prin clasarea pe locul 9 in sezonul 1984-85.

Cu toate acestea, dupa aceasta perioada de stabilitate, clubul a intampinat dificultati financiare si sportive, culminand cu retrogradarea in ligile inferioare. In 2004, FC Como a fost declarat falimentar, iar in anii ce au urmat, clubul a oscilat intre ligile inferioare ale fotbalului italian. In 2016, echipa a ajuns in Serie D, a patra liga a fotbalului italian, marcand un punct critic in istoria sa.

In aprilie 2019, un nou capitol a inceput pentru FC Como odata cu achizitionarea clubului de catre SENT Entertainment Ltd, un grup de investitii englezo-indonezian, care si-a propus sa revitalizeze echipa si sa o aduca inapoi in ligile superioare, asa cum cele mai multe bonusuri casino ii pot ajuta pe jucatori sa isi revina dupa o pierdere.

Banii aduc fericirea



Dupa castigarea Seriei D, Como a revenit in fotbalul profesionist in 2019. Din acest an, clubul a fost detinut de compania indoneziana Djarum Group.

De asemenea, a fost sponsorizat de filiala Djarum Mola (platforma de streaming) incepand cu 2021.

Iata cativa dintre cei mai importanti oameni care au contribuit la succesul si revenirea echipei Como in prima liga:

Dennis Wise, fost fotbalist englez și manager, este CEO al clubului Como 1907. El joaca un rol esential in gestionarea clubului, coordonand activitatile zilnice si strategia generala.

Thierry Henry: este unul dintre consilierii clubului. Desi e mai degraba un rol onorific, implicarea sa a adus un plus de prestigiu si atrage atentia asupra clubului, ceea ce este benefic pentru imaginea si marketingul echipei, cum si binecunoscutele bonusuri casino au acelasi rol pentru impatimitii de jocuri de noroc.



Cesc Fabregas: jucator, coproprietar, antrenor!

Mijlocasul spaniol renumit pentru cariera sa la cluburi precum Arsenal, Barcelona si Chelsea, s-a alaturat echipei Como 1907 atat ca jucator, cat si ca co-proprietar. In calitate de jucator, desi nu a fost extrem de utilizat datorita varstei, Fabregas a adus experienta si talent pe teren, contribuind din plin la performantele echipei. A fost considerat principalul artizan al promovarii desi in acte figureaza ca antrenor secund (nu detine inca licenta Fifa Pro).

La 10 mai 2024, Como si-a asigurat promovarea in Serie A. Dupa 21 de ani, a terminat pe locul al doilea in ultima zi a Serie B 2023-24.

Desi nu este inca clar daca isi va putea juca meciurile de acasa (pe Stadio Giuseppe Sinigaglia) pentru ca de moment nu indeplineste cerintele stadionului Serie A, suporterii lui Como, au sarbatorit evenimentul iesind in strada si… pe lac! Pentru ca nu conteaza ca sunt din randul celor bogati sau suporteri normali, toata lumea se bucura ca a revenit Como in Serie A!