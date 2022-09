Accidentele de la locul de munca se soldeaza uneori cu raniri grave sau chiar cu decesul unor lucratori. Pentru a evita astfel de situatii si a proteja sanatatea, integritatea corporala si viata fiecarui muncitor, este nevoie de folosirea unor echipamente de protectie a muncii potrivite, in functie de domeniul economic in care se desfasoara fiecare activitate in parte.

De exemplu, mastile de protectie respiratorie ii ajuta pe muncitori sa se fereasca de praf si de alte substante periculoase, de germeni, particule, bacterii si virusuri care le pun sanatatea in pericol. La randul lor, manusile de protectie protejeaza mainile de zgarieturi, arsuri sau taieturi, iar articolele de incaltaminte previn alunecarea sau caderea celor care le poarta si ajuta la adoptarea unei posturi corecte.

Cum asiguri linistea angajatilor?

Pe langa protectia efectiva oferita pe santiere, in ateliere de mecanica auto sau in medii in care se lucreaza cu substante toxice, diferitele echipamente de protectie indeplinesc si o functie suplimentara: purtarea lor ii face pe lucratori sa se simta in siguranta si, prin urmare, sa isi desfasoare activitatea la capacitate maxima. Odata ce au fost instruiti in mod corespunzator, au constientizat riscurile existente, dar si modul in care le pot evita, nimic nu le mai stanjeneste lucrul.

Legea nr. 319/2016 indica toate obligatiile care ii revin unui angajator, pentru a le asigura muncitorilor protectie deplina, precum si liniste si siguranta de sine in timp ce muncesc:

• asigurarea distribuirii gratuite de echipamente de protectie a muncii si a functionarii acestora in bune conditii, a intretinerii si, daca este cazul, a inlocuirii lor;

• adoptarea unor solutii conform prevederilor legale in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea la locul de munca;

• intocmirea unui plan de prevenire a riscurilor si de protectie a muncitorilor;

• trasarea de atributii si raspunderi la nivelul organigramei stabilite in companie, privind sanatatea si securitatea la locul de munca;

• asigurarea instructajului fiecarui lucrator in legatura cu normele de protectie la locul de munca;

• supravegherea aplicarii si a respectarii masurilor prevazute;

• obtinerea tuturor autorizatiilor de functionare prevazute de reglementarile actuale;

• luarea masurilor necesare pentru autorizarea exercitarii meseriilor;

• angajarea exclusiv a unor persoane care corespund sarcinilor de munca pe care urmeaza sa le execute;

• detinerea unei evidente clare a zonelor cu risc ridicat;

• asigurarea functionarii permanente si la parametri optimi a tuturor sistemelor si dispozitivelor de protectie;

• asigurarea unor echipamente de protectie a muncii care nu prezinta pericol pentru sanatatea si securitatea lucratorilor;

• asigurarea unor echipamente de protectie a muncii noi, in cazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie de catre cele vechi.

• punerea la dispozitia autoritatilor a documentelor solicitate, in timpul controalelor prevazute de lege;

• punerea imediata in aplicare a masurilor dispuse de inspectorii de munca in timpul controalelor;

• desemnarea lucratorilor care urmeaza sa participe la efectuarea controalelor si cercetarea evenimentelor;

• obligatia de a nu modifica starea de fapt rezultata din producerea unor accidente de munca.

Odata ce muncitorii sunt linistiti, patronul va fi, la randul sau, sigur ca activitatea se desfasoara in conditii optime si ca toate riscurile au fost eliminate. Cu lucratori dotati cu echipamente de protectie de calitate superioara pentru maini, ochi, picioare ori pentru lucrul la inaltime, si rezultatele obtinute de companie vor fi la un nivel inalt!