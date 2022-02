Elden Ring cerinţe de sistem pentru PC dezvăluite

Cerințele de sistem Elden Ring, un joc RPG de acțiune publicat de Bandai Namco și dezvoltat de FromSoftware, au fost împărtășite.

Cerințe de sistem Elden Ring

Elden Ring; Va fi lansat pe 25 februarie 2022 pentru PC, PS4, PS5, Xbox One și Xbox Series X|S . Cerințele detaliate de sistem ale jocului vor veni, de asemenea, în zilele următoare. Elden Ring; Armored Core va fi plasat într-un univers creat de Hidetaka Miyazaki, regizorul filmelor Dark Souls și Sekiro: Shadows Die Twice, și George RR Martin, autorul seriei de romane A Song of Ice and Fire .