Elden Ring data de lansare este anuntata oficial

Data de lansare pentru Elden Ring a fost anunțată și a fost lansat un nou trailer pentru joc.

Vestea bună pentru jocul Elden Ring, care a tăcut de multă vreme, a venit la evenimentul Summer Game Fest. Odată cu anunțul făcut la evenimentul Summer Game Fest, așteptata dată de lansare a Elden Ring a devenit oficială.

După cum știți, jocul a fost anunțat pentru prima dată la evenimentul E3 2019. Din păcate, în ultimii doi ani nu s-au împărtășit detalii despre Elden Ring, care a fost lansat ca noul joc al Form Software după Sekiro .

Atât data lansării, cât și un videoclip promoțional au fost anunțate astăzi pentru proiectul comun al lui George RR Martin și al producătorilor Dark Souls, care au câștigat faima la nivel mondial cu A Song of Ice and Fire (Game of Thrones). Conform declarației de la dezvoltatori, Elden Ring va fi lansat pentru platformele PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One și PC pe 21 ianuarie 2022 .

Elden Ring Trailer

Dacă lăsăm toate aceste detalii în urmă și aruncăm o privire asupra trailerului jocului, jocul în cauză este un gen de care se pot bucura cei cărora le plac jocurile în stil Souls. În plus, producția, care arată foarte bine vizual în funcție de tipul său, reușește să atragă atenția și prin mecanica sa din open world.

Jucătorii au spus că se așteaptă la o lume imensă, From Software, pe lângă personajul nostru va fi un cal și putem lupta și călare. După cum puteți vedea în trailer, o mulțime de bossi inamici ne întâmpină în acest joc. Aceasta înseamnă că scenele interesante ne așteaptă la Elden Ring, unde vom transpira mult.