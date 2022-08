Elon Musk a avut dreptate: Twitter nu știe numărul real de conturi bot

Zatko este un hacker binecunoscut care a fost numit director de securitate la Twitter în urmă cu doi ani. În ianuarie, Twitter a anunțat că Zatko părăsește compania din motive necunoscute. Potrivit rapoartelor recente, Zatko a intentat luna trecută un proces împotriva Twitter la Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC), Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) și Comisia Federală pentru Comerț (FTC) din SUA. El acuză Twitter de vulnerabilități grave în protecția securității și conturile de spam.

Zatko susține că directorii Twitter nu au avut resursele necesare pentru a înțelege pe deplin numărul real de conturi bot de pe platforma Twitter. În plus, ei ar fi puțin interesați să știe acest lucru. După cum știm cu toții, Twitter este în prezent implicat într-o luptă juridică cu CEO-ul Tesla, Elon Musk, în legătură cu problema conturilor bot (spam).

Twitter a indicat în dosarele de reglementare că numărul de conturi de bot de pe platforma sa reprezintă mai puțin de 5% din total. Cu toate acestea, Musk este sceptic, spunând că Twitter ar putea avea până la 20% utilizatori falși. Un judecător va judeca cazul timp de cinci zile pe 17 octombrie.

Până acum, nici Zatko, nici Elon Musk nu au comentat această problemă. Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al Twitter a declarat că Zatko a fost concediat în ianuarie pentru conducere slabă și performanță slabă. Într-o declarație pentru Time, întrebat despre dezvăluirile denunțătorului, purtătorul de cuvânt a spus:

„…Securitatea și confidențialitatea au fost de mult timp priorități la nivel de companie la Twitter și mai avem mult de lucru. Dl Zatko a fost concediat din funcția de senior de la Twitter în urmă cu peste șase luni din cauza performanței slabe și a conducerii ineficiente. Deși nu am avut acces la acuzațiile specifice la care se face referire, ceea ce am văzut până acum este o relatare a practicilor noastre de confidențialitate și securitate a datelor care este plină de inconsecvențe și inexactități și nu are un context important.”