Numele ciudat al fiului lui Elon Musk și al lui Grimes trebuia schimbat. Schimbarea nu a făcut însă ca numele copilului să fie mai puțin exotic. Ceea ce a fost „X Æ A-12” a devenit „X Æ A-Xii”. Grimes a anunțat schimbarea pe Instagram, informând noua ortografie, după ce a fost pusă la îndoială de un urmaritor.

Deși Grimes nu a intrat în detalii despre schimbare, unii oameni de pe Internet presupuneau că numele inițial al copilului nu va fi acceptat în birourile notariale din California, unde își are sediul compania Tesla a lui Musk. Motivul ar fi faptul că statul nu acceptă simboluri, numere sau cifre romane pe certificatele de naștere. Aceasta a fost exact explicația pe care avocatul familiei a dat-o revistei People .

Probabil, schimbarea nu ar trebui să influențeze pronunția numelui.

A pic of you holding the baby would break the internet … please share one 🤞

— Viv 🐉 (@flcnhvy) May 5, 2020