În februarie, fondatorul Tesla a anunțat că compania tocmai a achiziționat 1,5 miliarde de dolari în Bitcoin . În același timp, Elon Musk le promitea clienților că în curând își vor putea cumpăra mașina electrică … în Bitcoins.

Prin intermediul unui tweet, CEO-ul a confirmat că această metodă de plată este acum disponibilă. De asemenea, specifică faptul că Bitcoin-urile colectate vor fi păstrate și că nu vor fi convertite în dolari .

You can now buy a Tesla with Bitcoin

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021