Elon Musk își propune să dubleze de patru ori baza de utilizatori Twitter

Conducerea Twitter a acceptat oferta de cumpărare prezentată de Elon Musk la sfârșitul lunii trecute. Una dintre cele mai frecvente întrebări după anunț este cum se va schimba Twitter sub Musk. În timp ce procesul are mai mult timp de finalizat, Musk trebuie să-și arate viziunea investitorilor pentru a oferi resursele financiare de care are nevoie. Au apărut detalii despre prezentarea celebrului miliardar către investitori în această direcție .

La sfârșitul anului 2021, numărul lunar de utilizatori Twitter a fost anunțat la 217 milioane. Musk își propune ca acest număr să se apropie de 600 de milioane până la sfârșitul lui 2025 și să ajungă la 931 de milioane până în 2028. Aceasta înseamnă că numărul utilizatorilor Twitter se va multiplica cu peste patru ori în următorii șase ani. Musk își propune să ajungă la 104 milioane de abonați pentru serviciul cu plată, pe care îl descrie drept „X”. Nu se știe ce se va întâmpla cu acest produs. Cu toate acestea, Musk a sugerat anterior că își dorește o experiență Twitter fără reclame.

Trebuie remarcat faptul că Musk are ținte de venituri foarte ambițioase în prezentarea sa. Miliardarul excentric își propune ca veniturile anuale ale Twitter să ajungă la 26,4 miliarde de dolari până în 2028. Serviciul de microblogging a câștigat 5 miliarde de dolari anul trecut. De asemenea, Musk vrea să diversifice sursele de venituri ale Twitter. Compania generează în prezent 90% din veniturile sale din reclame. Musk își propune să reducă această rată la 45% până în 2028. În proiecția pentru 2028, veniturile din publicitate sunt de 12 miliarde de dolari, iar veniturile din abonamente sunt de 10 miliarde de dolari.

Pentru a atinge aceste obiective ambițioase, Twitter are nevoie de un număr mare de abonați plătiți. Musk își propune ca Twitter Blue să ajungă la 69 de milioane de abonați până în 2025 și la 159 de milioane până în 2028. Twitter Blue a fost lansat în SUA în noiembrie anul trecut pentru o taxă lunară de 3 USD. Abonamentul Blue oferă articole de știri fără reclame și tweet-uri care nu pot fi livrate. Detaliile despre misteriosul produs „X” despre care vorbește Musk sunt necunoscute. Dar noul proprietar al Twitter pare să pună mult accent pe experiența plătită.

Elon Musk își propune să genereze mai multe venituri în industria plăților cu Twitter. Se preconizează că serviciul de microblogging va genera 15 milioane USD din serviciile de plată în 2023. Ținta de venituri stabilită pentru 2028 este de 1,3 miliarde de dolari. Twitter are în prezent un nivel foarte limitat de funcții de cumpărături și bacșișuri. Cu toate acestea, aceste caracteristici nu au încă un impact asupra bilanţului companiei.