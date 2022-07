Elon Musk renunta la achizitia Twitter

Elon Musk incearca in mod oficial sa se retraga din intelegerea de 44 miliarde de dolari incheiata pentru achizitia Twitter. Avocatii acestuia au anuntat vineri dupa-amiaza rezilierea intelegerii initiale, acuzand totodata reteaua de socializare ca a incalcat o serie de prevederi prezente in acordul de cumparare si ca a facut afirmatii inselatoare in timpul negocierilor.

Echipa lui Musk declara ca pret de doua luni acesta a incercat sa obtina date si informatii relevante cu privire la prevalenta conturilor spam sau false de pe Twitter, fara succes insa. De vina ar fi Twitter, prin refuzul sau incapacitatea de a furniza aceste informatii.

Pe de alta parte, reprezentantii Twitter inca spera ca Musk va incheia targul, in ciuda eforturilor acestuia, fiind hotarati sa ia masuri legale impotriva sa. Potrivit unui comunicat Twitter, in primele 3 luni din 2022 conturile false au reprezentat sub 5% din cei care utilizeaza zilnic platforma. Musk s-a declarat sceptic cu privire la aceasta afirmatie.

Desi este inca neclar daca Musk se poate retrage in acest moment din intelegerea facuta, trebuie mentionat faptul ca daca o parte reziliaza in mod nejustificat contractul se face datoare cu 1 miliard de dolari celeilalte.