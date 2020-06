eMAG Genius este un serviciu cu beneficii oferit de catre eMAG in Romania, precum Amazon Prime in tarile in care Amazon este disponibil, bineinteles, nu avem toate optiunile pe care le ofera gigantul american, insa avem si noi cateva optiuni foarte bine, si ce este cel mai important, este ca avem un cost redus la acest serviciu, in inceput de drum, avem un pret de doar 8,25 lei pe luna.

Cu alte cuvinte eMAG Genius garanteaza o livrare mai rapida si gratuita la un abonemnt lunar de 8,25 lei, sau anual la 99 de lei. Pentru mai multe detalii oficiale intrati aici.

eMAG Genius toate beneficiile

Serviciul nu este disponibil in toate localitatile din Romania, pana in prezent il puteti lua daca locuiti in: Bucuresti, Brasov, Cluj, Constanta si Iasi

Transportul este gratuit daca comanzi mai mult de 100 de lei prin curierul easybox sau daca alegi sa ridici coletul/comanda de la un showroom.

In loc de 30 de zile cum este mentionat in termenii si conditiile eMAG in momentul de fata cu noul serivicu vei avea dreptul la retur in 60 de zile.

In Bucuresti livrarea produselor este asigurata 7 din 7 zile.

Nu toate produsele sunt Genius, acestea vor fi totusi semnalete corespunzator pe site-ul eMAG, dar in aceasta gama intra produse: pentru casă, cărți, îmbrăcăminte, jucării, băcănie, băuturi, electronice, electrocasnice și IT.

Lista completa de localitati Genius:

București, Bragadiru, Cățelu, Chiajna, Dobroești, Dudu, Jilava, Măgurele, Pantelimon, Popești-Leordeni, Roșu, Rudeni, Voluntari

Brașov

Cluj-Napoca, Florești

Constanța, Ovidiu, Mamaia, Mamaia-Sat

Iași, Miroslava

Cand va fi Genius disponibil si in alte localitati?

Potrivit site-ului oficial, aceste produse vor fi disponibile in curand si in alte localitati, noi vom completa acest articol in cauza.

Ca si parere personala, acest serviciu nu are insemnatate foarte mare pentru persoanele ce fac comenzi foarte rar de pe eMAG, totusi pentru persoanele ce frecventeaza magazinul online mai des vor avea de castigat, este un pas mic, totusi este binevenit, speram ca pe viitor acest serviciu sa se extinda si sa ofere si mai multe facilitati clientilor.