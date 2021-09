eMAG Genius gratis 3 luni, da, in cazul in care nu ai facut-o inca, o poti face acum, iti poti activa serviciul eMAG Genius gratuit si ai numeroase beneficii, mai ales daca esti o persoana care comanda foarte mult de pe internet, mai exact de pe eMAG si te aflii intr-un oras ce este acoperit de catre Genius de la eMAG.

Pentru cei care ati trait in padure, sa va explic, eMAG Genius este un serviciu precum Amazon Prime in care pentru o taxa anuala poti avea numeroase beneficii, iar, daca esti o persoana ce face multe cumparaturi online, acest lucru iti va placea, mai ales ca il poti testa gratuit timp de 3 luni, sau in 7 comenzi.

Ce beneficii aveti cu eMAG Genius?

Voi face un articol dedicat pe acest subiect, de fapt vor fi mai multe articole pe subiectul eMAG Genius, astazi am sa va ofer principalele motive pentru care ai vrea eMAG Genius.

Transport rapid in aceiasi zi, sau in ziua urmatoare daca comanda a fost plasata tarziu

Transport gratuit la comnezi de peste 100 de lei

Transport gratuit la easybox

Primesti banii instant pe un produs returnat, daca ai platit cu cardul

Retur gratuit timp de 30 de zile.

Livrare gratuita in tazz daca aveti o comanda ce depaseste 75 de lei.

Stiu, la prima vedere nu pare mult, insa, credeti-ma cunosc persoane, care au economisit sute de lei avand acest serviciu, un serviciu ce merita avut, macar pentru perioada de incercare, si de ce fac acest articol, si de ce ofer acest pont acum?

Ei bine, urmeaza BlackFrieday.

eMAG Genius gratis 3 luni

Ideea este urmatoare, nu fac reclama la eMAG Genius, insa urmeaza o perioada in care cu siguranta veti avea multe comnezi din eMAG cu valori de peste 100 de lei, asa ca un transport gratuit nu strica nimanui, si am facu acest articol ca un reminder pentru cei ce nu au testat inca serviciu si doresc sa o faca intr-o perioada ce le va aduce un avantaj considerabil. In noiembrie va fi Black Frieday, si noi pe site vom vorbi mai multe despre acest lucru, dar atunci cu siguranta veti avea parte de cele mai mari beneficii din eMAG Genius pentru ca veti putea cumpara de la mai multe magazine inscrise in eMAG si veti avea transport gratuit.

Pentru mai multe detalii despre eMAG Genius gratis, accesati aceasta pagina.

Tu ce parere ai despre eMAG Genius gratis, l-ai incercat? Asteptam raspunsurile tale la rubrica de comentarii.