eMAG Genius – ce este, cât costă, beneficii și tot ce trebuie să știi despre acest serviciu

eMAG Genius este un serviciu lansat de eMAG în iunie 2020. Acesta e pe bază de abonament și oferă utilizatorilor acces la o serie de beneficii. Până în prezent, părerile despre acest serviciu sunt foarte multe, întrucât eMAG Genius pare a fi o modalitate bună de a profita la maximum de cumpărăturile de pe eMAG, și nu numai.

Pentru a vă ajuta să luați o decizie în privința acestui serviciu, în special pentru a vedea dacă este potrivit pentru dumneavoastră, în acest articol veți regăsi mai multe informații relevante din acest punct de vedere, precum: ce este eMAG Genius, păreri, cât costă, beneficii, în ce orașe este disponibil și multe altele.

În cazul în care aveți nevoie de ajutor și este necesar să luați legătura cu un personal al departamentului serviciu clienți, puteți obține toate informațiile de care aveți nevoie consultând un alt articol de-al nostru, eMAG contact.

Ce este eMAG Genius?

eMAG Genius este un mod nou și mai inteligent de a face cumpărături online, care include beneficii premium valabile pentru milioane de produse livrate de eMAG și partenerii săi din Marketplace. Site-ul eMAG găzduiește o gamă largă de produse, iar cu un abonament lunar la eMAG Genius, puteți avea acces la mai multe beneficii pentru o perioadă de timp nedeterminată. Serviciul pe bază de abonament oferă membrilor săi un mod mai inteligent de a face cumpărături, oferind beneficii premium care în mod normal nu sunt disponibile. Aceste beneficii pot fi folosite pentru o serie de produse de pe site-ul eMAG, oferindu-vă mai multă valoare pentru banii dvs. Astfel, cu eMAG Genius, puteți economisi timp și bani în timp ce faceți cumpărături online pentru produsele de care aveți nevoie.

Ce beneficii oferă eMAG Genius

Fiind unul dintre cei mai importanți retaileri online din România, eMAG oferă o varietate de beneficii clienților săi. Cu livrare gratuită la comenzi de 30 de lei sau mai mult, livrare gratuită în aceeași zi pentru comenzile plasate înainte de ora 12:30, livrare gratuită în aplicația tazz, pentru comenzi în valoare de cel puțin 75 lei și livrare gratuită a doua zi pentru comenzile plasate până seara târziu, eMAG facilitează și facilitează obținerea produselor de care aveți nevoie. În plus, eMAG oferă livrare gratuită prin curierat pentru comenzile cu produse livrate de eMAG, în valoare de cel puțin 100 de lei. Iar cu Magic return la easybox, îți poți primi banii înapoi instantaneu dacă ai plătit cu cardul salvat în cont. În plus, ai la dispoziție 60 de zile pentru a decide dacă păstrezi sau nu produsele comandate, cu 30 de zile în plus dacă este nevoie.

Cât costă eMAG Genius?

Costul serviciului este de 99 de lei pe an și poate fi plătit lunar (8,25 lei/lună) sau anual. Există, de asemenea, o perioadă de probă gratuită de 30 de zile disponibilă pentru noii abonați.

Cum să te abonezi la eMAG Genius

Pagina de abonare la eMAG Genius

Pentru a vă abona la eMAG Genius, trebuie doar să vă autentificați în contul dvs. de pe emag.ro și să găsiți în meniu secțiunea „Contul meu”. De acolo, selectați „Genius” și vi se va afișa un banner cu o ofertă de testare gratuită. Alegeți o opțiune de plată (adăugați un card sau folosiți un card deja adăugat în contul dvs.) și faceți click pe „Încercați gratuit”. Dacă doriți să continuați să utilizați serviciul după perioada de probă, costul abonamentului pe 12 luni va fi debitat direct de pe cardul dumneavoastră.

Cum să te dezabonezi de la eMAG Genius

În cazul în care considerați că nu mai aveți nevoie sau nu mai doriți să fiți abonat la eMAG Genius, dezabonarea este un proces simplu. Va trebui să vă conectați la contul personal eMag și să selectați opțiunea „Genius” din „Contul meu”. În partea de jos a paginii, veți vedea textul „Dacă nu mai doriți să vă prelungiți abonamentul, vă puteți dezabona în orice moment de aici.” Tot ce trebuie să faci este să dai click pe butonul „Aici” și contul tău eMAG Genius va fi dezactivat. Nu veți fi taxat după expirarea perioadei plătite sau a perioadei de probă. Taxa de abonament nu este rambursabilă, dar vă veți bucura în continuare de toate beneficiile abonamentului până la expirarea acestuia.

Se poate efectua retur prin eMAG Genius?

Cu eMAG Genius, beneficiați de o perioadă de retur extinsă de 60 de zile pentru orice metodă de retur (curier, showroom, easybox, oficiu poștal) pe eMAG. Asta înseamnă că ai de două ori mai mult timp pentru a te răzgândi în privința unui produs! Iar dacă ai un card salvat în contul tău de client și vrei să returnezi un produs care încape într-unul din sertarele easybox, o poți face cu livrare personală la easybox. Banii vă vor fi returnați pe același card salvat pe care l-ați folosit pentru a plăti, în termen de 30 de minute de la plasarea coletului în sertar și închiderea ușii. Așadar, cu eMAG Genius, returnarea unei achiziții nedorite este rapidă și ușoară iar perioada disponibilă este dublă!

În ce orașe este disponibil eMAG Genius?

Aplicația este disponibilă în prezent în 39 de județe din România, printre care Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, București, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea. Ca și orașe, puteți afla mai multe accesând acest link.

Pot comanda de pe Tazz cu eMAG Genius?

Da, puteți comanda de la Tazz cu eMAG Genius. Veți beneficia de livrare gratuită la comenzi de peste 50 de lei la restaurante și peste 100 de lei la magazine, precum și de alte oferte exclusive. Tot ce trebuie să faceți este să vă creați un cont și apoi să plasați comanda. După ce comanda este plasată, o veți putea urmări și veți primi actualizări cu privire la starea ei. De asemenea, puteți contacta serviciul de asistență pentru clienți dacă aveți întrebări sau dacă aveți nevoie de asistență.

Pot comanda de pe Fashion Days cu eMAG Genius?

Puteți comanda de la Fashion Days cu eMAG Genius și primiți livrare rapidă și gratuită pentru toate produsele marcate ca Genius. În plus, veți avea ocazia să profitați de oferte exclusive la anumite produse selectate în perioadele specifice unor anumite campanii. Iar dacă nu sunteți mulțumit de achiziție, nicio problemă! O puteți returna în termen de 60 de zile.

Pot comanda de pe Freshful cu eMAG Genius?

Da, puteți comanda de la Freshful cu eMAG Genius. Vei beneficia de livrare gratuită la toate comenzile de produse Freshful de peste 200 de lei, iar în perioadele dedicate anumitor camapanii, veți beneficia și de oferte exclusive la anumite produse. Așadar, fie că ești în căutarea de fructe și legume proaspete, produse lactate sau carne și fructe de mare, eMAG Genius este disponibil și pe Freshful.