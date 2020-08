EMUI 10.1 – Tot ce trebuie sa stiti despre ultima versiune EMUI de la Huawei

EMUI 10.1 a fost anuntat in luna martie a acestui an, atunci cand s-a lansat seria Huawei P40, compania chinezeasca pune accentul pe multi-conectare, un segment pe care nu foarte multe companii reusesc sa il atinga. Practic aceasta versiune a sistemului de operare customizat din Android de catre Huawei pentru dispozitivele sale are ca principal scop permiterea unei colaborari mai usoare a dispozitivelor.

Noua versiune a sistemului de operare a introdus functii importante precum Multi-Window si a imbunatatit functii deja existente precum Multi-Screen Collaboration, Huawei mai anunta ca aceste imbunatatiri sunt vizibile pentru consumatori si de asemenea securitatea utilizatorului a ramas in continuare o prioritate.

EMUI 10.1 este acum disponibil pe Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20X (5G), Huawei Mate 20 RS, Huawei Mate 30 Pro, Huawei Mate Xs, Huawei nova 5T, Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite E. În curând, va fi disponibil pe mai multe dispozitive.

La capitolul modificari UI, utilizatorul poate vedea mici modificari, insa in esenta ramane acelasi UI de la EMUI 10 dat fiind aprecierea acestuia de catre public. O data cu EMUI 10 am primit si un sistem propriu Always on Display (AOD) de la Huawei care cu 10.1 aduce cateva adaugari in portofoliul animatiilor.

Pentru accesarea Multi-Window utilizatorul trebuie sa traga din laterale, stanga sau dreapta, pur si simplu trageti accentuat de laterarele display-ului prin gesturi iar apoi puteti selecta cu ce aplicatie doriti sa lucrati in timp ce navigati, sunteti pe facebook sau faceti o alta activitate.

Printre functii ce au fost actualizate si imbunatatite se enumera Huawei Share, Multi-Screen Collaboration si Cross-Device Photo Gallery.

Celia și Huawei MeeTime, în curând și pe piața din România

EMUI 10.1 marchează debutul internațional al asistentului vocal Huawei Celia. Utilizatorul ține pur și simplu apăsat butonul de pornire pentru o secundă sau spune „Hei, Celia”. Celia accesează hardware-ul dispozitivului și folosește funcțiile AI pentru a recunoaște obiecte, a controla redarea media, a trimite mesaje text sau chiar facilita traducerea față în față. Inițial, Celia va suporta trei limbi – engleză, franceză și spaniolă și va fi lansată pentru modelele Huawei Mate 30 și Huawei Mate 30 Pro în Regatul Unit, Franța, Spania, Mexic, Chile, Columbia și Africa de Sud, și apoi în mai multe țări din lume, printre care și România.

O altă mărturie a inovației inegalabile a sistemului EMUI 10.1 este HUAWEI MeeTime, o aplicație puternică de apelare video pentru toate scenariile. Printre numeroasele sale capabilități se numără apelurile video Full HD de până la 1080p între dispozitive Huawei, în toate scenariile: în timp ce tehnologia Huawei de recunoaștere facială asigură claritatea subiectului în condiții de luminozitate scăzută, algoritmul Super Resolution compensează calitatea imaginii chiar și atunci când recepția semnalului este slabă. Cu această aplicație, utilizatorii pot partaja ecranele între ele și marca anumite zone, în cazul în care apare această nevoie în timpul unei discuții.