Enola Holmes 2 – Când apare online subtitrat, unde să-l vezi și alte informații

Mult-așteptata continuare a filmului Enola Holmes va ajunge foarte curând pe Netflix, iar noi avem în sfârșit un trailer pentru el. Trailerul a debutat în timpul marelui eveniment TUDUM al serviciului de streaming pe 24 septembrie, după ce în august au confirmat o dată de lansare pentru noiembrie 2022. Împreună cu anunțul au fost lansate și câteva fotografii de tip sneak peek.

Enola Holmes 2 online subtitrat, cu Millie Bobby Brown și Henry Cavill, este confirmat pentru lansare încă din mai 2021. Jack Thorne și Harry Bradbeer se vor întoarce în calitate de scenarist, respectiv regizor.

Între timp, haideți să vă spunem tot ce trebuie să știți despre Enola Holmes 2!

Unde putem vedea Enola Holmes 2 online subtitrat?

La fel ca primul film, Enola Holmes 2 va fi lansat exclusiv pe Netflix. Acest lucru înseamnă că, indiferent unde vă aflați în lume, îl puteți viziona online cu un abonament Netflix. De asemenea, va fi subtitrat în mai multe limbi diferite, inclusiv în română. Așadar, dacă sunteți un fan al primului film Enola Holmes, nu uitați să reveniți pe Netflix pentru a Enola Holmes 2 online subtitrat.

Data de lansare Enola Holmes 2: Când ne putem aștepta să apară Enola Holmes 2?

În sfârșit, putem începe numărătoarea inversă. Enola Holmes 2 online subtitrat va fi lansat la nivel mondial pe Netflix vinerea, 4 noiembrie, la ora 10:00 în România – doar cu o ușoară întârziere față de lansarea din septembrie a primului film.

În octombrie 2021, au început filmările pentru continuarea filmului. Până la sfârșitul lunii noiembrie, s-a anunțat că s-a încheiat ultima zi pe platou. Netflix a confirmat în ianuarie 2022 că toate filmările pentru Enola Holmes 2 au fost finalizate.

Trailer Enola Holmes 2: Urmăriți trailerul cu Enola Holmes 2 aici!

Primul trailer pentru Enola Holmes 2 a fost dezvăluit în timpul evenimentului TUDUM al Netflix din septembrie 2022. Noul mister implică o fată dispărută și se leagă cumva de un caz care l-a „supărat” pe Sherlock, ceea ce duce la o colaborare între frații Holmes.

Dacă ați ratat trailerul, îl puteți urmări din nou mai jos:

Distribuția Enola Holmes 2: Cine se întoarce pentru Enola Holmes 2?

Millie Bobby Brown se întoarce în rolul Enola Holmes și a declarat că vede filmul ca fiind „cel mai important moment al carierei mele de până acum”.

„Au fost atât de multe lucruri la care am avut ocazia să iau parte și am fost foarte recunoscătoare pentru asta. Vârsta și sexul meu nu au definit niciodată [munca mea], așa că toată lumea de pe platou m-a respectat cu adevărat și m-a ascultat. A fost un mediu atât de plăcut pe care l-am putut experimenta”, a adăugat ea.

Există confirmarea că Henry Cavill va prelua din nou rolul lui Sherlock Holmes, dar, deocamdată, nu am aflat dacă Sam Claflin se va întoarce pentru a-l interpreta pe Mycroft Holmes. Ar fi ciudat dacă nu s-ar întoarce, doar dacă nu cumva încearcă să țină totul sub tăcere.

La evenimentul TUDUM de la Netflix din septembrie 2021, Louis Partridge și-a anunțat revenirea în rolul lui Tewkesbury. Lui i se vor alătura Helena Bonham Carter, Adeel Akhtar și Susan Wokoma în rolurile Eudoria Holmes, Lestrade și, respectiv, Edith.

De asemenea, mai mulți nou-veniți se alătură în cel de-al doilea film: Sharon Duncan-Brewster, David Thewlis, Hannah Dodd, Abbie Hern, Gabriel Tierney și Serrana Su-Ling Bliss.

Enola Holmes 2 poveste: Despre ce este vorba în Enola Holmes 2?

Enola Holmes, sora mai mică a detectivului Sherlock Holmes, se apucă de primul ei caz pentru a găsi o fată dispărută. Pentru a rezolva conspirația periculoasă pe care o descoperă, are nevoie de ajutorul fratelui și al prietenilor ei.

Configurația viitoarei povești sună foarte asemănător cu cea a celui de-al doilea roman din Misterele Enola Holmes, The Case of the Left-Handed Lady. În această poveste, Enola se concentrează pe urmărirea dispariției lui Lady Cecily Alistair, încercând în același timp să rămână ascunsă de faimosul ei frate Sherlock.

Ne îndoim că sequel-ul va fi o adaptare exactă, dar cu siguranță pare să se fi inspirat din roman.