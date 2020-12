Epic Games ofera 15 jocuri gratuite in ultimele 15 zile ale anului 2020, care sunt acestea dar si cand incep distribuirea lor, va voi explica in acest articol.

Este oficial, Epic Games a anuntat ca pentru sfarsitul acestui an a pregatit pentru utilizatorii sai o surpriza precum cea cu GTA 5, doar ca de data aceasta avem mai multe jocuri si chiar daca nu vorbim aici despre un joc precum GTA 5, avem totusi mai multe jocuri care impreuna fac peste titlul lansat de RockStar.

Epic Games ofera 15 jocuri gratuite

Asa cum am explicat mai sus, anuntul este oficial, insa lista de jocuri, asa ca trebuie sa o tratati ca atare, in cazul in care lista de mai jos nu va fi cea pe care o vom vedea in mod oficial, nu vreau sa fie nimeni dezamagit, lista am preluat-o si eu de pe alte site-uri online si sper sa fie corecta pentru ca la fel ca si voi, si eu doresc acestea jocuri.

Distribuirea jocurilor va incepe cu data de 17 decembrie 2020 si se va incheia pe 1 ianuarie 2021, acestea sunt cifrele oficiale cu privire la data iar jocurile sunt urmatoarele: