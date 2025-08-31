Epic Games oferă gratuit Monument Valley și The Battle of Polytopia între 4 și 11 septembrie

Epic Games continuă tradiția care a fidelizat o bună parte din comunitate: două jocuri gratuite pe săptămână, revendicabile ușor din Epic Games Store. În intervalul 4–11 septembrie, utilizatorii pot adăuga în bibliotecă puzzle-ul Monument Valley și strategia pe ture The Battle of Polytopia. Singura condiție este să ai un cont Epic Games, după care titlurile rămân permanent în cont.

Anunțul vine la scurt timp după ce Machinarium și Make Way au fost oferite fără cost până pe 4 septembrie, semn că rotația rămâne constantă și atent dozată. Se păstrează rețeta care alternează jocuri accesibile cu experiențe tactice, astfel încât atât jucătorii casual, cât și cei care preferă să își planifice mutările pe îndelete să aibă motive să intre în magazin.

Dincolo de noutate, important este de ce se întâmplă asta. Campania săptămânală de jocuri gratuite a devenit instrumentul prin care Epic își lărgește baza de utilizatori și își ține platforma în priză. În comparație cu rivali precum Steam, unde atenția se concentrează mai des pe reduceri sezoniere, Epic mizează pe un ritual săptămânal care te face să revii recurent. Un joc revendicat gratuit înseamnă încă o lansare a aplicației, încă o vizită în magazin și, de multe ori, încă o achiziție impuls.

Selecția de acum este bine calibrată. Monument Valley, prezent si in topul nostru de jocuri iOS aduce tipul acela de puzzle relaxant și elegant care prinde excelent la serile scurte, iar The Battle of Polytopia cere răbdare și planificare pe ture, genul de joc în care pierzi noțiunea timpului. Combinația acoperă două stări diferite de joc și, pentru publicul din România, înseamnă valoare reală la zero cost. Mulți își construiesc astfel o bibliotecă solidă fără presiunea bugetului, iar asta contează într-o perioadă în care fiecare cheltuială este cântărită.

Strategia Epic are și un efect colateral pozitiv. Când un puzzle minimalist stă lângă o strategie compactă, jucătorii descoperă genuri pe care altfel le ignorau. Acel shift de obiceiuri se vede în timp printr-o diversificare a preferințelor, lucru benefic și pentru studiourile independente care intră în rotație. Pe scurt, nu este doar marketing. Este un mod de a ține comunitatea activă și curioasă.

Pentru săptămâna viitoare, din 11 septembrie, jocurile gratuite nu au fost încă anunțate, dar incertitudinea face parte din joc. Joia devine un mic eveniment, iar așteptarea crește engagementul. Din perspectiva SEO a magazinului și a vizibilității în social media, această ciclicitate lucrează în favoarea Epic: ai un flux constant de discuții, clipuri și recomandări care reîmprospătează interesul.

Concluzia este simplă. Dacă folosești Epic Games Store, intervalul 4–11 septembrie aduce două titluri diferite ca ritm și ton, dar complementare ca experiență. Este încă un exemplu că formula cu jocuri gratuite, repetată disciplinat, nu doar atrage utilizatori noi, ci și dă motive concrete să rămâi în ecosistem. Pentru cititorii din România, este o oportunitate bună de a încerca ceva nou fără costuri și de a-și completa biblioteca cu jocuri care chiar merită timpul investiți.