Conform celor mai recente informatii, Epic Games va oferi un joc gratuit nou în fiecare zi, în perioada 16 decembrie – 1 ianuarie anul acesta, așa cum a fost si anul trecut.

După cum știți, Epic Games oferă jocuri gratuite spontan sau jocuri gratuite în fiecare săptămână. Cu toate acestea, pe măsură ce sfârșitul anului se apropie, acest lucru poate crește numărul de jocuri gratuite. A existat un zvon interesant despre această situatie în ultimele zile.

Cate un joc nou gratuit in fiecare zi

Dealabs, care a oferit informatii despre ce jocuri noi vor aparea pe PS Plus inainte ca acestea sa fie lansate, a spus că Epic Games va oferi cate un nou joc gratuit in fiecare zi pana la sfarsitul anului. Se presupune că, în fiecare zi, din 16 decembrie va fi oferit un joc gratuit, iar primul joc va fi Shenmue III. Când ne uităm la jocul gratuit pe care Epic Games îl va oferi săptămâna aceasta, putem vedea că cutia „Mystery Box” are acelasi design ca a celei de anul trecut din aceiasi perioada.

Anul trecut, jocul a fost ghicit din culoarea panglicii de pe designul de pe epicgames.com, a cuitei de Mystery Box. Culoarea acestei săptămâni este de fapt destul de compatibilă cu Shenmue III. Prin urmare, putem considera că afirmațiile sunt adevărate. Cu toate acestea, informațiile oficiale vor fi anunțate pe 16 decembrie la ora 17:59. Puteți adăuga cadourile din această săptămână de la Epic Games în contul dvs. chiar acum.