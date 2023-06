Epic Store oferă gratuit jocurile Guacamelee! și Guacamelee! 2, două titluri de acțiune și aventură dezvoltate de DrinkBox Studios, inspirate din cultura mexicană. Aceste jocuri sunt disponibile gratuit până la data de 22 iunie, ora 18:00, și pot fi adăugate în biblioteca de jocuri a utilizatorilor Epic Store.

În aceste jocuri, jucătorii preiau controlul asupra eroului Juan Aguacate, un luchador care se luptă cu inamicii folosind mișcări tradiționale de lucha libre, o formă de wrestling profesionist caracteristică Mexicului. În Guacamelee!, Juan este atacat de forțe malefice și prietena lui de copilărie, Lupita, este răpită. Eroul este învins și trimis în Lumea Morților, unde întâlnește o luchadora misterioasă numită Tostada, care îi oferă puteri speciale și îl trimite înapoi pentru a-și răzbuna prietena.

În timpul jocului, Juan obține puteri și abilități care îi permit accesul la diverse puncte de pe hartă, promovând o a doua vizită la nivelurile deja jucate, cu noi provocări pe măsură ce jocul progresează.

Pentru a obține jocurile gratuite, utilizatorii trebuie să acceseze Epic Store și să facă clic pe butonul „Obține” din pagina dedicată jocurilor Guacamelee! și Guacamelee! 2.

Începând cu data de 22 iunie, Epic Games va oferi și alte două jocuri gratuite: Idle Champions of The Forgotten Realms, un joc de rol care face parte din franciza Dungeons and Dragons, și The Hunter: Call of the Wild, un joc de vânătoare.