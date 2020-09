Este oficial faptul ca Samsung lucreaza la un smartphone pliabil abordabil

Samsung lucreaza la un smartphone pliabil abordabi, este oficial. Cei de la SamMobile au reperat o pagina web de asistenta dedicata unui model inedit, cu acest numar de serie: SM-F415F/DS. Litera F este folosita de Samsung pentru smartphone-urile sale pliabile.

Acest zvon circula de ceva vreme deja. Mai multi leakeri si surse interne indica faptul ca Samsung lucreaza la un noul model de smartphone pliabil, mai abordabil ca pret. Mai multe piste au fost deja evocate, incepand cu dezvoltarea unui eventual Galaxy Fold Lite care ar putea fi lansat in 2021 la un pret de 900 de dolari.

Un alt zvon mentioneaza un posibil Galaxy Z Flip Lite, care ar putea fi propus tot la un pret de 900 de euro. Pentru a ajunge la acest tarif, Samsung ar putea sa opteze pentru un procesor din gama mid range sau pentru un procesor din gama premium insa mai vechi. Constructorul ar putea in egala masura sa renunte la 5G pentru acest model. Se pare ca presupusul telefon pliabil oferit de Samsung are un site dedicat si apare sub numele de cod SM-F415F/DS. Ramane de vazut daca zvonurile se vor concretiza sau nu. Revenim cu vesti cat de curand.