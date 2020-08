Esti pregatit sa devii viral? Contacteaza cea mai geeky agentie de video marketing!

Daca am intreba 100 de romani ce tip de continut prefera pe internet, cu siguranta peste 80 dintre acestia ar raspunde continutul video. Imaginile in miscare sunt mult mai usor de consumat, de inteles si de integrat de catre utilizatori decat textele, pentru ca necesita mai putin efort si mai putina atentie din partea acestora.

In epoca vitezei, consumatorii de internet acorda nici mai mult, nici mai putin de 7 secunde unui clip, unui text sau oricarui alt tip de mesaj, inainte de a decide daca merita atentia lor si daca vor continua sa il vizioneze sau sa il citeasca. Si, spre deosebire de textul scris, continutul video chiar te poate emotiona sau amuza inca din primele secunde!

Tocmai de aceea, indiferent care este business-ul tau, daca vrei sa obtii o vizibilitate mai mare, sa ai mai multi clienti si sa faci mai multi bani de pe urma produselor sau serviciilor pe care le oferi, trebuie sa lucrezi cu o agentie video marketing.

Intr-o era in care utilizatorii genereaza mai mult continut video decat oricand, fie ca vorbim despre vlogerii de pe YouTube, influencerii de pe Instagram sau copiii de pe TikTok, poate parea mai dificil sa te remarci, insa lucrurile stau fix invers. Satui de aceleasi clipuri fara calitate, atat din punctul de vedere al imaginii, cat si al continutului, utilizatorii vor imbratisa orice productie video care iese in evidenta.

Iar o agentie de video marketing chiar cu asta se ocupa: cu crearea de productii originale, filmate si editate la cele mai inalte standarde de calitate, fie ca ne referim la reclame video, prezentari de produs sau de companii (corporate) sau chiar la videoclipuri muzicale.

Acestea vor fi realizate special pentru YouTube, Facebook sau Instagram, scopul principal fiind viralizarea in mediul online, care se va traduce in cresterea brand awareness-ului business-ului tau, ducand in mod automat la un public mai numeros si vanzari mai bune.

Si, pentru a vorbi aplicat, vom lua cazul videomaniax.ro, cea mai noua agentie de video marketing din Bucuresti. Desi incepatori in acest domeniu de nisa, „videomaniacii” beneficiaza de experienta indelungata in marketing a membrilor echipei.

Fondatorul, Ovidiu Joita, este unul dintre cei mai vechi specialisti de marketing online si SEO din Romania, cu peste 15 ani de experienta in domeniu. Acesta are o viziune completa despre strategiile de marketing care inglobeaza continutul video, iar ideile sale despre folosirea clipurilor cu tenta virala pentru generarea de brand awareness sunt inovatoare si unice.

Videomaniax se descriu drept „nebuni dupa videografie, dupa scenarii, dupa marketing si ai naibii de buni” in ceea ce fac. Aceasta agentie de video marketing pune foarte mare accent pe calitatea produsului final livrat clientilor.

Tocmai de aceea, absolut toate clipurile video create de ei se nasc in urma unui proces elaborat, constand in: setarea obiectivelor – research asupra audientei si industriei relevante – setarea mesajului principal – brainstorming creativ – stabilirea ideii si a povestii – scrierea scenariului. Abia apoi, vor urma filmarea, editarea si animatia propriu-zise.

In functie de bugetul, preferintele si nevoile tale, poti opta pentru pachetul Video Basic (curatorie video, animatie tipografica, animatie logo, tranzitii basic, curatorie audio) sau pentru Original Standard sau Original Pro (efecte pro, animatie logo pro, design audio pro).