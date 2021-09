Evenimentul hardware de toamnă de la Amazon a avut mai multe anunțuri în diferite domenii ale tehnologiei. Poate că cel mai izbitor a fost robotul Astro, un robot de securitate de acasă ce are Alexa, cameră de supraveghere la domiciliu și capacități de apel video. În prezent, este în testare beta cu invitație de la 999 USD și va fi disponibil ulterior la 1449,99 USD.

În linia de produse Echo Show am văzut un nou ecran 1080p de 15,6 inci, pe care Amazon dorește să îl prindeti pe perete pentru a avea disponibile toate widgeturile Alexa. Ecranul are și o cameră pentru apeluri video, iar conținutul ecranului va fi ajustat în funcție de persoana pe care o recunoaște. Echo Show 15 va fi pus în vânzare cu 250 de dolari mai târziu în acest an.

În portabile avea produse din seria Halo. Halo View este o bandă de fitness cu ecran AMOLED color și poate măsura ritmul cardiac, temperatura pielii, pași și multe altele. Nu este încă disponibil, dar va costa 80 USD când va fi lansat. Pe lângă hardware, Amazon a anunțat și Halo Fitness și Halo Nutrition, două noi caracteristici ale abonamentului anual Halo de 80 USD. Halo Fitness este o alternativă la Apple Fitness + și va fi lansat mai târziu în acest an, în timp ce Halo Nutrition care include rețete personalizate și planificare a meselor și va fi disponibil la începutul anului 2022.

În seria Ring am văzut noua dronă de securitate la domiciliu Always Home Cam, Ring Alarm Pro, un sistem de securitate care include integrarea WiFi Mesh și soneria video Blink.

Ecranul de conferință video Glow este conceput pentru copii și include un proiector care creează un ecran tactil de 19 inci pentru jocuri și activități integrate în dispozitiv. Acesta va costa 249,99 USD și va fi lansat în următoarele săptămâni.

Au existat, de asemenea, anunțuri de termostate inteligente, diverse upgrade-uri pentru Alexa, cum ar fi Alexa Together, care transformă difuzoarele Echo sau ecranele inteligente în dispozitive de urgență pentru membrii familiei. În cele din urmă, Amazon a început să ofere suport offline pentru dispozitivele Alexa.