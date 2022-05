Evil Dead: The Game, o nouă experiență multiplayer asimetrică bazată pe filme și seriale

Inspirat de groaza, umorul și acțiunea emblematică a francizei Evil Dead, Evil Dead: The Game unește cele mai mari personaje ale seriei într-o luptă palpitantă împotriva forțelor întunericului.

Dezvoltat de Sabre Interactive sub supravegherea Boss Team Games (Renaissance Pictures), Studiocanal, Metro Goldwyn Mayer (MGM) și Lionsgate, Evil Dead: The Game este comparabil cu Dead by Daylight sau Friday the 13th: The Game. Patru jucători de partea bună – toți înarmați cu drujbă și alte arme de corp la corp și la distanță – trebuie să-l învingă pe puternicul demon Kandarian, sub controlul unui al cincilea jucător, găsind paginile Necronomicon, casetele lui Raymond Knowby și alte artefacte.

Trailer pentru Evil Dead: The Game

Evil Dead: The Game se trage direct din The Evil Dead, Evil Dead II: Dead by Dawn, Army of Darkness și Ash vs. Evil Dead pentru a satisface fanii cu omagii și referințe, dar și cu acțiune intensă.

Evil Dead: The Game este disponibil pe PS5, PS4, Xbox Series X , Xbox Series S, Xbox One, PC (Epic Games Store) și serviciul de jocuri în cloud GeForce Now. O versiune Nintendo Switch va ajunge la sfârșitul acestui an. Posesorii de plăci grafice Nvidia pot profita de NVIDIA DLSS accelerat de AI pentru performanță maximă și calitate a imaginii.