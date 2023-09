Evoluția iPhone: De la iPhone 5s la iPhone 15 și dincolo

Cu 10 ani în urmă, pe ziua de azi, Apple anunța unul dintre cele mai de succes iPhone-uri din istoria sa. Totuși, în același timp, lansa și unul dintre cele mai dezamăgitoare modele.

Apple are șanse mari să dezvăluie seria iPhone 15 la evenimentul său din septembrie, ceea ce poate fi entuziasmant, dar lansarea unui nou iPhone nu mai stârnește aceeași frenezie ca în trecut. Utilizatorii de astăzi pot aștepta doar îmbunătățiri incrementale sau funcții care vin prea târziu, cum ar fi un port USB-C.

Lucrurile erau complet diferite acum 10 ani. În 2013, iPhone 5 era pe piață de un an, iar zvonurile erau pline de anticipații cu privire la ce dezvoltări noi și interesante vor fi prezentate la evenimentul companiei din acel an. S-a dovedit a fi un an important pentru seria iPhone, atât în bine, cât și în rău. Apple a anunțat revoluționarul iPhone 5s, cu multe premiere în industria smartphone-urilor, dar a lansat și iPhone 5c, un model care a lăsat multă lume dezamăgită.

Pregătirea lansării: Rezumatul zvonurilor despre iPhone 5s și 5c

Zvonurile care preced lansarea unui nou produs tech nu sunt ceva nou, și cu siguranță nu când vine vorba de iPhone-uri. Au circulat numeroase zvonuri despre funcționalitățile pe care noile iPhone-uri le-ar putea avea, dar nu fără motiv. Apple luase anumite decizii în anul care a precedat lansarea, care, în retrospectivă, au oferit o înțelegere crucială a ceea ce compania intenționa să facă. Una dintre cele mai importante decizii a fost achiziționarea companiei de tehnologie biometrică și de securitate AuthenTec cu un an înainte. Acest lucru, împreună cu declarația publică a Apple conform căreia viitorul iOS 7 se va concentra puternic pe securitate, a făcut ca oamenii să creadă că noile iPhone-uri vor avea un senzor de amprente. Au apărut chiar imagini scurse cu un iPhone 5s cu o margine în formă de inel în jurul butonului home, consolidând și mai mult această afirmație.

Pe de altă parte, alte surse susțineau că noile iPhone-uri vor primi un procesor A7 nou și un sistem de cameră îmbunătățit. Se aștepta chiar și o nouă culoare a aurului să fie introdusă alături de modelele standard negre și albe. Deși majoritatea entuziasmului era concentrat în jurul iPhone 5s, unele site-uri susțineau că va fi lansat și un iPhone mai accesibil, iPhone 5c, disponibil în diferite culori.

iPhone 5s: ‘S’ pentru special

Când iPhone 5s a fost anunțat, aproape toate zvonurile s-au dovedit a fi adevărate. A adus hardware radical îmbunătățit, care se afla mult în fața nu doar a modelelor anterioare de iPhone, ci și a concurenței. Procesorul A7 îmbunătățit a fost primul procesor pe 64 de biți introdus într-un smartphone. Apple a introdus, de asemenea, „co-procesorul de mișcare” M7 pentru procesarea dedicată a datelor acceleratorului și giroscopului telefonului.

Includerea unui nou senzor de autentificare prin amprente s-a dovedit, de asemenea, a fi adevărată, cu debutul Touch ID. „Inelul” văzut în imagini aflate în scurgeri a activat de fapt senzorul încorporat în butonul home. Acesta a avut chiar și mai multe funcții decât se aștepta, deoarece Apple a demonstrat cum poate debloca nu doar iPhone-ul, ci și să fie folosit pentru autentificarea cumpărăturilor din App Store și iTunes.

iPhone 5s a adus și o cameră revizuită în brand, cu o deschidere mai mare și un bliț cu dublă LED pentru imagini mai bune în condiții de lumină scăzută. Multe dintre celelalte elemente de design asemănau cu iPhone 5, cum ar fi ecranul de 4 inch, materialele, amplasarea butoanelor și chiar dimensiunile. Dar inovația din interior a făcut ca iPhone 5s să fie una dintre cele mai mari îmbunătățiri de la o generație la alta în istoria iPhone-ului.

iPhone 5c: ‘C’ pentru (anti)climactic

Pe de altă parte, am primit iPhone 5c, un model mai accesibil, care, cu toate bunele intenții ale Apple, nu a reușit să mulțumească la fel de mulți oameni. Desigur, era un telefon la buget, dar era și ieftin, datorită corpului său din policarbonat și lipsei mai multor caracteristici cheie ale iPhone 5s. Varianta de bază avea 8 GB de memorie, iar aici nu erau procesorul revoluționar A7, Touch ID sau sistemul de cameră îmbunătățit. Telefonul era practic un iPhone 5 cu LTE și o durată de viață mai lungă a bateriei.

Disponibilitatea culorilor distractive precum verde, albastru, roz și galben a contribuit puțin la atractivitate, dar în ansamblu, la prețul de 549 de dolari, iPhone 5c era pur și simplu prea aproape ca preț de iPhone 5s de 649 de dolari, în ciuda lipsei celei mai multe dintre caracteristicile importante. Noua strategie a companiei de a aduce un telefon nou mai accesibil în loc să reducă prețul modelului flagship din anul precedent nu pare să fi funcționat așa cum era de așteptat.

Deși ambele modele iPhone au vândut în jur de 9 milioane de unități în primul weekend de lansare (un record la acea vreme), se spune pe scară largă că 5s a vândut de trei ori mai mult decât 5c. Povestea în jurul telefonului mai ieftin s-a rezumat la dezamăgire. Cu toate că era un iPhone accesibil, 5c era totuși mai scump decât competitorii Android precum Nexus 5 de la Google și OnePlus One. Mai mult, problemele de stoc la momentul respectiv au dus la o mai mică disponibilitate a iPhone 5s pe piață în comparație cu iPhone 5c. 5s se epuiza frecvent, în timp ce 5c rămânea pe rafturi și în magazinele online, arătând clar ce doreau consumatorii.

iPhone 15 și mai departe: Inovație și accesibilitate

iPhone 15 Pro

După recepția slabă a iPhone 5c, Apple a renunțat la orice planuri de a aduce un alt iPhone „accesibil” în anul următor. Dar brandul iPhone era suficient de puternic chiar și în 2013 pentru a absorbi eșecul iPhone 5c și chiar fiasco-ul Bendgate al iPhone 6 și 6 Plus. În anii următori, Apple a reușit să evite probleme precum „antenele plasate greșit” ale iPhone 4 și să aducă actualizări iterative, dar inovatoare, la viitoarele iPhone-uri, cum ar fi decupajul și Dynamic Island, sau îmbunătățiri semnificative ale camerei, procesorului, ecranului și funcțiilor tactile.

Compania a încercat chiar din nou un iPhone accesibil, dar l-a executat mai bine în forma iPhone SE (2020) și ulterior iPhone SE 3 (2022). Există chiar și o scurgere despre iPhone SE 4, care ar putea vedea Apple reîmprospătând gama SE cu un model mult mai avansat de data aceasta. Cu iPhone 5c, a fost minunat să vedem Apple încercând ceva nou, chiar dacă nu a funcționat.

