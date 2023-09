Facebook permite acum profiluri multiple și ușurează comutarea acestora

Facebook a luat decizia de a permite în mod oficial mai multe profiluri pentru același utilizator. Atenție! Nu este vorba de mai multe conturi, ci de mai multe profiluri! Prin urmare, nu veți avea (ne)voie să reluați procesul de înregistrare pe rețeaua socială, ci doar să vă creați un ”alias”, o altă identitate atașată contului principal.

Meta își motivează decizia prin prisma faptului că utilizatorii săi au nevoie de profiluri separate pentru diversele cercuri sociale din care fac parte. Astfel, aceștia vor putea folosi un profil pentru rude și prieteni, unul pentru socializarea cu colegii de muncă ș.a.m.d. Sau poate că doriți să separați din feed toate acele memes de activitatea prietenilor. Totuși, numărul profilurilor adiționale nu trebuie să treacă de 4, o cifră cât se poate de rezonabilă.

Vestea bună este că Facebook permite comutarea rapidă între aceste profiluri suplimentare, fără a necesita o altă autentificare. Vestea mai puțin bună este că aplicația Messenger nu le va recunoaște, pentru moment. La fel stă treaba și în ceea ce privește folosirea Dating, Marketplace, Professional Mode. Veți putea utiliza însă aplicația Facebook și site-ul web pentru trimiterea de mesaje de pe aceste profiluri. Meta promite că profilurile vor funcționa împreună cu aplicația Messenger în lunile ce urmează.

Cum folosim profiluri multiple Facebook

Pe mobil, deschidem aplicația Facebook, iar apoi apăsăm pe pictograma cu poza noastră din colț. Aici căutăm butonul ”Create new profile”. Dacă nu se află sub numele nostru, atunci trebuie să apăsăm pe butonul din dreapta numelui, iar apoi pe ”Create new profile”. Aveți și un video explicativ. În cazul în care încă nu vedeți butonul, este posibil ca funcția să nu fi fost încă activată pentru contul dvs. Facebook a lansat această funcție în mod gradual, însemnând că pot dura câteva luni până este activă pentru toate conturile de utilizatori. Mai mult, aceasta nu va fi disponibilă pentru conturile cu vârsta setată sub 18 ani.