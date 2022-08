Facebook si Instagram vor semana si mai mult cu TikTok

Mark Zuckerberg, CEO-ul META, are sperante mari ca alterarea feed-urilor Facebook si Instagram intr-un mod similar cu TikTok va impiedica exodul tinerilor de pe aceste platforme (in special Facebook). Asta in ciuda criticilor aduse de catre utilizatori ai platformei in numeroase randuri.

Astfel, miscarea pe care ambele platforme mizeaza este dublarea numarului de postari de la persoane straine in feed. In acest moment, utilizatorii vad in fluxul propriu aproximativ 15% postari de la persoane pe care nu le urmaresc. Aceasta schimbare presupune ca, pana la sfarsitul anului viitor, in jur de 3 din 10 postari vazute de useri in feed sa fie de la persoane pe care acestia nu le urmaresc.

Potrivit lui Zuckerberg, continutul de la persoanele apropiate va ramane un focus pentru companie, insa in acelasi timp acesta va fi suplimentat cu alte postari interesante din cadrul retelei de socializare.

Pe Instagram, schimbarile algoritmului de afisare a continutului sunt deja evidente. Printre postari de la conturi pe care utilizatorii le urmaresc au inceput sa isi faca aparitia mici clipuri video, in stilul TikTok, numite Reels. Aceasta miscare vine ca urmare a faptului ca TikTok a inceput sa acapareze din cota de piata a Instagram.