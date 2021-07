Faianta aspect parchet pentru casa din vis

Am visat ca imi construiam o casa impreuna cu cel drag. El ingenunchea si ma cerea de sotie, apoi m-am trezit cu inelul pe deget si se intelege ca fiecare pleca din raiul parintesc.

-Dar trebuie sa ne construim o casa, o locuinta de poveste in care sa fie fericiti copiii nostri, i-am spus!

Si eu fusesem fericita in casa parintilor mei, dar era timpul sa imi iau zborul. Imi amintesc cum de la fereastra vedeam visinii ninsi, cum imi luam saniuta si mergeam pe dealuri, iar la intoarcere gasesm caldura in casa si placinta sau painea in cuptor.

Patul era mare si confortabil, parchetul nu scartaia, in pivnita si in camara aveam de toate, iar in sufrageria mare beam ceai din cimbrisor de poiana, o minune parfumata care ne aducea liniste in suflet si ne facea sa avem un somn odihnitor.

La fel de bun era si ceaiul de tei.

Apoi ca in vis si ca in basme, alergam de acolo acolo si casa se inalta in cateva secunde cat intr-un an.

Probabil ca numai in vis lucrurile pot evolua asa de repede, cert este ca dupa cateva minute de la cererea in casatorie, cautam parchet si mobila pentru casa care fusese terminata tot in cateva minute.

-Luam faianta aspect parchet adusa din Italia, mi-a spus. Vino, sa vezi cat este de frumoasa!

Apoi m-a tras de mana si am intrat impreuna pe un portal pe care scria Gudart.ro. Era o lume de vis!

In poze am vazut camere uriase si luminoase in care faianta imita piatra, ceramica, sticla, marmura si tapetul, gresia stralucea, iar produsele de lux erau si in culori clasice, dar si in culori atipice pentru aceste produse.

M-am trezit in zori, speriata de un fulger si de rafalele de ploaie.

Inelul de logodna si verigheta straluceau pe degetele mele. De la bucatarie miroase divin a cafea. Am parasit demult raiul parintesc, dar cand am spus:„Da!” el a promis sa faca mereu cafeaua si sa prajeasca painea dimineata.

Alerg la baie, sa ma aranjez, apoi vin sa fac patul si urmez mirosul bunatatilor.

In bucatarie e cald si bine, pe geamurile imense vad oameni carora vantul putenic le intoarce umbrelele pe dos si ii suceste si pe o parte si pe alta. Noi stam acasa, fiindca suntem in concediu si ne-am gandit sa schimbam gresia si faianta in tot apartamentul, iar cat timp vor lucra mesterii, sa plecam in Apuseni.

-Buna dimineata, buna dimineata!

El este prea concentrat sa ma auda si sa imi raspunda. Sta in fata laptopului cu fata complet luminata de bucurie, cu zambetul pe buze si cu stralucirea aceea in priviri.

Am prea mare incredere in el, sa fiu suspicioasa. El ma simtea prezenta, stia unde sunt si ce fac in fiecare clipa de parca ar fi un vrajitor.

-Vino sa iti arat un magazin cu gresie si cu faianta de lux, aduse din Italia, draga mea!

Se repeta secvente din vis si mi se parea supranatural totul.

-Cum se numeste magazinul, dragul meu? Gudart?

Privirile ni se intalnesc. Ma apropii de dispozitiv si recunosc fotografiile din vis. Sunt aici produsele de lux care mi-au facut somnul fericit.

Gasesc si faianta care imita tapetul, un tapet cu trandafiri roz mari si plini pe perete, inconjurati de vegetatie. El ma lasa pe mine sa aleg, eu il rog pe el, cert este ca amandoi ne minunam in fata acelorasi modele. Nu exista categorie sa nu ne placa 3-4 modele. In ritmul acesta nu vom mai reusi sa cumparam gresia si faianta si sa plecam si in Apuseni.

Deodata, el are o ideea geniala! Scriem pe biletele modelele care ne-au placut si tragem la sorti.

-Dar eu nu renunt la faianta care imita gradina de trandafiri din dormitor, ii spun cu glas rugator!

-Si eu vreau palcul acela de copaci in birou, sa ma inspire!

Viata in doi este frumoasa, cand se impart grijile si responsabilitatile si el face cafeaua si pregateste micul dejun in diminetile in care este furtuna si ei ii vine sa mai stea putin in pat, fiindca somnul este dulce de tooot cand ploua.

Gudart mi s-a aratat in vis si Gudart ne-a furnizat produsele de calitate premium ca noi sa avem in casa o pardoseala de nota 10 si sa ne mandrim cu faianta decorativa care imita tapetul.

Ma bucur ca avem ferestre asa de mari, fiindca doresc sa intre lumina in camere ca frumusetea parchetului sa fie pusa in valoare.

Imi imaginez cum vom valsa noi doi pe suprafata perfecta a pardoselii si cum trupurile noastre vor zbura inlantuite peste suprafata neteda.

Va fi un vis. Imi imaginez si copiii admirand pardoseala, mangaind curiosi cu degetele peretii, sa vada daca tufele de trandafiri au tepi si daca petecul acela de padure este real.

…Ne-am intors de doua saptamani din Apuseni si casa este conform celei din vis. O muzica rasuna in surdina, pe parchetul divin cineva a presarat petale de trandafir rosii. Cavalerul meu ma invita la dans si plutim pe suprafata care ne calmeaza picioarele si ne face atat de fericiti si de multumiti de casa noastra.

Gudart face minuni si romanii le apreciaza produsele comandandu-le.

Gresia si faianta de pe site-ul magazinului sunt aduse de departe, de peste mari si tari si ne duc departe. Ele ne duc in tara fericirii datorita aspectului perfect si al calitatii.

Visati ca va contruiti o casa si ca nu cumparati gresia si parchetul din alta parte, ci numai din magazinul Gudart.ro? Sa stiti ca visul acela va deveni realitate.