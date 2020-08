Marca ecoresponsabila Fairphone propune o actualizare materiala pentru smartphone-ul sau Fairphone 3, lansat in 2019.

Marca Fairphone exista de cativa ani buni deja si le propune clientilor sai telefoane ecoresponsabile. Aceste aparate sunt fabricate in maniera responsabila, ceea ce le face sa aiba un impact pozitiv asupra planetei precum si asupra omenilor implicati in lantul de aprovizionare si asamblare.

Insa asta nu este totul deoarece Fairphone isi doreste ca aparatele sale sa fie utilizate cat mai mult timp cu putinta. De aceea, modelele sale au fost concepute pentru a fi extrem de usor de reparat. Pe de alta parte, design-ul modular face ca actualizarile materiale sa fie posibile pe smartphone-urile Fairphone.

In aceasta saptamana, Fairphone a anuntat lansarea unui nou model, Fairphone 3 Plus. Este vorba despre o versiune imbunatatita pentru Fairphone 3 pe care constructorul l-a lansat in 2019. Si singura diferenta este ca modelul « Plus » are un mai bun modul de camera. Insa, ce este mai interesant, cei care si-au cumparat un Fairphone 3 in 2019 vor putea sa il actualizeze inlocuind modulul cu cel de pe Fairphone 3 Plus. Obiectivul ? Acela de a le permite utilizatorilor sa isi imbunatateasca smartphone-urile. Aceasta imbunatatire face camera sa treaca de la 12 la 48mpx. Acest modul se poate cumpara la un pret de 70 de euro.