Fall Guys: Ultimate Knockout va deveni gratuit în această vară

Mediatonic anunță că Fall Guys va fi în curând cross-play și cross-progress pe toate platformele.

Deținătorii unei versiuni plătite de Fall Guys: Ultimate Knockout vor primi un Legacy Pack atunci când jocul de la studioul britanic Mediatonic va deveni free-to-play, în același timp cu sosirea versiunii Xbox, dar și Nintendo Switch.

Acesta pack este alcătuit din trei costume și acces la noul permis de sezon premium, care funcționează în paralel cu un permis de sezon gratuit. În plus, un nou mod care le permite jucătorilor să-și creeze propriile runde este în curs de dezvoltare, deși nu este de așteptat să fie lansat în viitorul apropiat.

Fall Guys trebuia inițial să fie disponibil pe Xbox Series X , Xbox Series S, Xbox One și Nintendo Switch vara trecută, dar a fost amânat pentru a oferi echipelor de dezvoltare mai mult timp pentru a implementa noi funcții, cum ar fi jocul pe mai multe platforme in acelasi timp. A fost lansat pe PS4 și PC (Steam) în august 2020, cu versiunea pentru consolă gratuită pentru membrii PlayStation Plus. Pentru înregistrare, a devenit rapid cel mai descărcat titlu din toate timpurile de pe serviciu.