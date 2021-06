Fan courier reclamatii: Sesizari si contact

Fan courier reclamatii – Din momentul in care ai plasat o comanda la o firma de curierat mare, cum este si FAN Courier, te astepti sa apara si probleme. Fie ca trimiti sau astepti cu nerabdare sa primesti coletele de la zeci de kilometri departare, firma de curierat rapid se va ocupa cu profesionalism de fiecare solicitare si comanda, de asta sa fii sigur.

Cu experienta pe piata de peste 23 de ani, FAN Courier isi onoreaza cererile primite cu ajutorul flotei de peste 1.500 de masini speciale pentru livrari in toata tara. Dar cand ai atat de multe comenzi zilnice, zeci sau sute, pot sa mai apara si erori sau diverse probleme pe parcurs si coletele sa mai intarzie sau sa nu ajunga la timp. Pentru astfel de probleme te poti adresa specialistilor de la Fan courier reclamatii.

Si motive sunt destule sa intri in legatura cu un consultant al FAN Courier. S-ar putea sa primesti colete deteriorate de la transport, de la manipulare, produse defecte si lovite pe care le vei returna imediat. Foarte bine ai putea sa nu primesti coletul pentru ca ai fost cautat doar o singura data si curierul a renuntat sa mai vina la adresa, ducand produsul tau in depozit. Si daca tot e vorba de depozit, nu stii unde se afla depozitul ca sa poti merge sa iti iei coletul pe care il tot astepti de zile bune. Costurile legate de trimitere, primire, firma care livreaza colete si alte probleme asemanatoare, toate pot fi lamurite la Fan courier reclamatii.

Pasii de urmat daca vrei sa ajungi rapid sa discuti cu un reprezentant Fan courier reclamatii

E suficient sa stii date exacte despre expeditie sau coletul ce urmeaza sa ajunga la tine, sa ai AWB pentru tracking automat si sa fi accesat si serviciile on-line puse la dispozitie de firma inainte, ca sa poti vedea singur daca sunt probleme in general.

Pentru sesizari te poti prezenta direct in centrul zonal, daca e aproape de tine, si poti sa depui o plangere acolo, sa discuti cu un reprezentant al FAN Courier. Daca ai coletele in depozitul de la tine din oras vei gasi imediat coletul si il vei ridica pe loc.

Dar daca ai centrul local departe si vrei sa nu pierzi timp suni la Fan courier reclamatii formand numarul de telefon +4021.9336. Poti sa suni aici si daca esti in afara tarii si ai trimis colete sau astepti colete. 0723.55.22.33/0742.55.22.33 sunt numerele pentru abonatii Vodafone si Orange, daca nu ai cumva minute nationale si esti deja in aceste retele.

Exista si un numar cu tarif normal scurt pentru reclamatii *9336, apelabil in timpul programului de lucru.

Si cum on-line e mereu cel mai simplu sa depui o reclamatie ai la dispozitie si formular on-line pentru Fan courier reclamatii. In maxim 24 de ore vei primi raspuns, vei primi si notificare de primire a cererii tale pe e-mail. Completezi date personale cerute, date despre livrare, despre coletele de primire, un AWB, daca il ai si orasul, orasele de unde pleaca si ajunge livrarea.

Tot on-line putem sa depunem o cerere si pe pagina oficiala de Facebook, sectiunea Mesaje. Aici ni se va raspunde in cateva ore si vom fi redirectionati spre departamentele abilitate sau ni se vor oferi pasii de urmat pentru a putea identifica ce s-a intamplat cu livrarile.

Tine cont si de faptul ca in perioadele foarte aglomerate de peste an timpii de livrare se modifica automat, la fel si atunci cand sunt sarbatori legale si nu se lucreaza. In general toate reclamatiile sunt rezolvate si livrarile sunt onorate de fiecare data la FAN Courier.