Producătorul francez de jocuri video Ubisoft a anunțat astăzi că Far Cry 5, al cincilea titlu principal al celebrei francize Far Cry, va putea fi jucat gratuit în acest weekend de către toți utilizatorii de PC. Gamerii din întreaga lume pot accesa gratuit jocul în această vineri din Ubisoft Store sau Uplay PC. Accesul va fi revocat după expirarea termenului.

Spend some time in Hope County with the #FarCry5 free weekend on PC! 🔥

— Ubisoft (@Ubisoft) May 27, 2020