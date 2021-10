Far Cry 6 ieftin – Far Cry 6 va fi lansat oficial în Romania joi, 7 octombrie 2021. Titlul Ubisoft va fi disponibil pe consolele de jocuri PS5, PS5 și Xbox One / Series. Analizăm cele mai bune oferte pentru a cumpăra Far Cry 6 la cel mai bun preț de pe piață.

Far Cry 6 pe PS5, PS4 și Xbox de unde să îl cumpărați la cel mai bun preț?

Far Cry 6, noul titlu al editorului francez, va fi lansat joi, 7 octombrie 2021 pe consolele de jocuri PS5, PS4 și Xbox. Dacă doriți să cumpărați jocul, puteți face acest lucru acum de la unul dintre magazinele online precum eMAG sau Altex.

În ceea ce privește prețurile, Far Cry 6 este oferit la cel mai bun preț la eMAG pentru 306 de lei. In alte magazine, precum si Altex, pretul urca la 329 de lei, daca mai aveti si eMAG Genius, transportul este gratuit, preturile au fost stabilite pentru PS4. Nu avem disponibil Far Cry 6 ieftin si in alte magazine, dar vom actualiza acest articol atunci cand vom avea noi oferte.

Ce contine Far Cry 6 Gold Edition

La prețul de 470 de lei, ediția de aur a lui Far Cry 6 este alcătuită din următoarele:

Season Pass: completați-vă experiența de joc cu permisul de sezon și conținutul său suplimentar, inclusiv 3 DLC

Far cry 3: Blood Dragon

Set Blood Dragon

Care sunt noutatile pentru Far Cry 6?

Nicio revoluție în povestea din Far Cry 6. Ca și în celelalte ediții, găsim un dictator carismatic și sadic de răsturnat, întruchipat de data aceasta de excelentul Giancarlo Esposito (Gustavo Fringe în Breaking Bad sau, mai recent, Moff Gideon în The Mandalorian).

La rândul tău, îl vei interpreta pe Dani Rojas, fostul soldat care a decis să se alăture gherilelor pentru a-l elibera pe Yara din jugul tiranului și al milițiilor sale. Rețineți că, ca și în Assassin’s Creed Valhalla cu Eivor, veți fi liber să alegeți sexul personajului principal.

Far Cry 6 ieftin

Potrivit lui Ubisoft, jucătorii vor trebui să adopte mentalitatea „Rezolvator” pentru a triumfa asupra armatei puternice a lui Anton, o abordare care ar putea fi rezumată după cum urmează: folosiți toate mijloacele pe care le aveți la dispoziție pentru a provoca haos în rândurile inamice. După cum arată aceste extrase, va fi evident posibil să vă creați și să vă personalizați armele cu instrumente improbabile, cum ar fi motoare pentru motociclete, cutii de sardine, baterii sau chiar CD player.

Ce parere ai despre Far Cry 6 ieftin, ai gasit jocul mai ieftin in alta parte? Spune-ne la rubrica de comentarii, vom analiza oferta si vom actualiza acest articol. De asemenea, daca ai jucat jocul, cum ti se pare?