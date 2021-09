Ce trebuie sa stii despre Fiberlink 10 si 2.5 de la DIGI? Ei bine, astazi vom vorbi despre doua noi abonamente de la DIGI, despre care putem spune ca avem si o premiera in Romania.

Fiberlink 10 GB este cel mai rapid abonamnet de internet din Romania, la pretul de doar 50 de lei, deci, spune acest lucru unui Vest European care plateste un pe abonament mediocru de doar 50 MB/S in jur de 30 de euro. Stiu ca aceasta comparatie nu este demna de luat in calcul de foarte multi din cauza nivelului de slarizare, totusi abonamentele si gadget-urile care se vand in Romania au de obicei preturi globale.

Revenind la noile abonamente….

Fiberlink 10 si 2.5 de la DIGI disponibilitate in Romania

In prima faza, abonamentele vor fi disponibile doar in Bucuresti, sectorul 1 incepand cu data de 1 Octombrie, pana la sfarsitul lunii Decembrie, ar trebuii sa fie disponibil in toata capitala, apoi, in 2022 ar trebuii ca aceste 2 abonamente sa fie disponibile in mai multe orase mari din Romania, lista primelor orase este urmatoarea: Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Oradea, Timișoara.

Pretul abonamentelor, dupa cum am specificati mai sus pleaca de la 45 de lei pentru 2.5 GB/s si ajunge la 50 de lei pentru 10 GB/s, precomenzile pentru aceste abonamente pot fi facute in ca de pe acum din contul de client DIGI.

DIGI va pune la dispozitie si echipamente speciale pentru a putea accesa cu usurinta viteza din contract, nu stim ce modemuri vor fi puse insa stim ca si clientii ce sunt persoane fizice cat si cele juridice vor primi aceste echipamente, precum modem, instalare si asistenta tehnica. Totusi, pentru a putea rula pe un PC, daca nu aveti o placa de baza compatibila cu 2.5 GB/s sau 10GB/s, va recomand sa faceti un research pentru o placa de retea, recomandarile noastre sunt urmatoarele.