FIFA 20 este ultimul joc din franciza FIFA lansata de catre EA Sports, asa cum a fost si jocul de anul trecut, si acesta din 2019 a fost facut partial in Romania, lucru ce ne poate face mandrii. Totusi chiar jucatorii romani se plang foarte mult de acest joc.

Am scris despre acest joc intr-un review special, si am fost de acord ca jocul nu este rau si merita cumparat din mai multe motive. Totusi nu toti sunt de acord cu mine, si dupa o analiza mai clara mi-am dat seama ca au si de ce, sunt probleme frecvente cu acest joc iar rezolvarile se pot face prin update-uri, daca cei de la EA ar pune osul la munca. Astazi vom enumera cateva dintre problemele pe care le are FIFA 20.

Autogoluri

Se pare ca foarte multi jucatori s-au plans de faptul ca dintr-un anumit unghi, daca se centreaza, si fundasul propriei isi va da automat gol. Acest lucru este confirmat si de catre mine, intr-un meci foarte important, aceasta eroare poate fi vitala.

Centrarile

Aici avem doua probleme: unu din centrari aeriene dai extrem de greu gol, aproape imposibil, doi, din centrarile „la firul ierbi”, se da extrem de usor, este o diferenta extrem de mare iar lucrurile o iau razna atunci cand vi din FIFA 19 invatat cu centrari aeriene si aici nu vei mai putea marca nici un gol in aceiasi maniera.

Serverele proaste

In ultimii 2 ani am tot laudat FIFA pentru faptul ca serverele sunt mult mai bune de cat la un PES, asa ca am tinut mereu cu acestia, anul acesta se pare ca serverele nu mai sunt asa de stabile… va aparea lag-ul si drop frame-uri.

Portar foarte prost

Aici nu ma refer la un anumit portar din viata reala, FIFA 20 are momente in care iti da impresia ca ai portarul degeaba acolo, pur si simplu este degeaba. Mai face si unele prostii precum degajarea in propriul coechipier, sau in adversar. Daca jucati FIFA 20, stiti ce zic in legatura cu portarul.

Acestea sunt unele dintre cele mai deranjate probleme de gameplay la FIFA 20, cu siguranta sunt mai multe, ne gasesti la rubrica de comentarii daca doresti sa completezi acest articol.