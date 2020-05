Cu așteptarea noului joc FIFA care începe să se construiască, Geeki vă aduce tot ceea ce știm până acum despre FIFA 21.

Lansarea următorului joc FIFA – FIFA 21 – este în septembrie 2020, si acest lucru stim pentru EA lanseaza jocul in fiecare an in tomana, și, deoarece bijuteriile EA Sports continuă să lucreze la detaliile mai fine cand vine vorba de gameplay, jucătorii dornici îl vor avea deja pe lista dorințelor.

Desigur, pandemia coronavirusului a perturbat întreaga lume și industriile de pretutindeni au fost afectate, inclusiv fotbalul, așa că rămâne de văzut exact cum va fi afectat noul joc.

Cand va fi lansat FIFA 21? Data de lansare

FIFA 21 va fi lansat în ultima săptămână a lunii septembrie 2020, dar numai dacă planurile EA Sports nu sunt perturbate de coronavirus.

Noua ediție a FIFA lovește în mod normal rafturile în ultima vineri a lunii septembrie, ceea ce înseamnă că FIFA 21 ar putea fi disponibilă pentru a fi cumpărată pe 25 septembrie.

EA părea să confirme că FIFA 21 va fi lansată într-adevăr în jurul lunii septembrie a acestui an, cu includerea jocului ca titlu de lansare pentru al doilea trimestru al exercițiului financiar în raportul său financiar, dar calendarul poate fi modificat.

Accesul timpuriu este de obicei acordat celor care precomandă jocul, ceea ce înseamnă că sunt capabili să joace înainte de acea dată – de obicei trei sau patru zile, astfel încât acestea ar putea fi 21 sau 22 septembrie.

Cu toate acestea, încă nu a fost stabilită o dată oficială și pare foarte posibil ca programele de producție pentru joc să fie afectate într-un fel de pandemia coronavirusului global.

EA Sports anunță de obicei data lansării pentru jocurile lor FIFA și alte titluri la o conferință specială de jocuri din iunie, dar acel eveniment – E3 – a fost anulat.

Ce pret va avea FIFA 21?

Prețul FIFA 21 nu a fost încă confirmat, dar în anii precedenți, ediția standard a francizei FIFA a costat aproximativ 60 de lire sterline în Marea Britanie și 60 USD în SUA si aproximativ 250 de lei in Romania

EA Sports a lansat, în ultimii ani, o serie de ediții diferite – cum ar fi Champions Edition și Ultimate Edition – care costă puțin mai mult decât ediția standard.

FIFA 20 Champions Edition a costat 79,99 GBP sau 79,99 USD, 450 de lei in Romania în timp ce FIFA 20 Ultimate Edition a avut un preț de 89,99 GBP sau 99,99 USD, 450 de lei in Romania.

Beneficiile suplimentare pentru jucătorii FIFA Ultimate Team, cum ar fi pachetele de aur, kiturile speciale FUT și Icoanele sunt motivul diferenței dintre prețul edițiilor incluse.

Pe ce console va fi FIFA 21?

FIFA 21 va fi disponibil pentru a fi redat pe PS4, Xbox One și PC. Nu este clar care este starea jocului când vine vorba de generațiile viitoare pentru console PS5 și Xbox Series X.

PS5 și Xbox Series X au fost alocate pentru o dată de lansare undeva în timp pentru perioada de sărbători din Romania, ceea ce înseamnă că acestea pot ateriza între octombrie și decembrie 2020.

Având în vedere proximitatea acestor date, ar fi logic ca EA Sports să lucreze în tandem cu Sony și Microsoft pentru a se asigura că noua versiune este disponibilă pentru a juca imediat.

Google Stadia, care a fost lansat în 2019, nu avea FIFA 20, dar este posibil să fie făcută o apăsare pentru ca un joc ca FIFA 21 să fie disponibil.

O „ediție moștenită” a FIFA 20 a fost pusă la dispoziție pe Nintendo Switch, ceea ce a fost o dezamăgire pentru mulți și nu este clar care va fi starea FIFA 21 pe consolă.

Cand pot comanda FIFA 21?

Jucătorii ar trebui să poată pre-comanda FIFA 21 cu câteva luni înainte de data lansării, posibil atunci când EA Sports promovează titlul în vară.

De obicei, există câteva îndemnuri pentru jucători sa precomande jocul, cum ar fi prețuri mai ieftine, acces timpuriu și avantajele Ultimate Team.

Ce caracteristici noi vor avea FIFA 21?

În timp ce așteptăm confirmarea noilor funcții, Geeki aruncă o privire la unele dintre completările posibile la următoarea ediție FIFA.

Îmbunătățirea modului cariera

Problemele legate de modul carieră au lovit lansarea FIFA 20, iar fanii acestei părți a jocului sunt dornici să fie implementate îmbunătățiri în această privință.

Alte lucruri care au apărut pe listele de dorințe ale modului de carieră ale jucătorilor FIFA pe forumuri includ afaceri de transfer mai realiste, o mai mare integrare a jucătorilor de tineret și un editor de stadion.

De asemenea, au fost sugerate mărirea gameplay-ului, cum ar fi mulțimile care huiduiesc foști jucători care s-au alăturat rivalilor și o varietate mai mare de reacții manageriale.

Icons

Fiecare nou titlu FIFA arata că icons noi se alătură listei de eroi din vremurile trecute, iar FIFA 21 nu ar trebui să fie diferită.

Unele dintre cele mai populare icoane noi potențiale sunt David Beckham, Franz Beckenbauer, Oliver Kahn și Francesco Totti.

Volta

Adaosul de fotbal de pe strada Volta în FIFA 20 a fost un aspect popular al ultimei ediții a seriei, oferind iubitorilor de FIFA Street o doză de nostalgie.

Are un mod de poveste, propria coloană sonoră și multe altele, dar există întotdeauna loc pentru îmbunătățiri, în domenii precum extinderea pentru a oferi mai multe locații, încorporarea unor abilități mai complicate și așa mai departe.

VAR

Introducerea arbitrului de asistență video (VAR) este cea mai mare schimbare a fotbalului din epoca modernă, cu decizii controversate și momente pentru revizuire.

În ciuda faptului că a fost lansat pentru prima dată în 2017, VAR nu a fost o caracteristică în jocurile FIFA, în principal datorită faptului că arbitrul din joc este un computer, deci nu este predispus la erori umane.

Cu toate acestea, acum este foarte mult o parte masivă a jocului, iar EA va fi înțelept să adauge câteva atingeri estetice VAR in gameplay.

Mai multe ligi și cluburi oficiale

Un domeniu în care FIFA nu poate fi învinovățit foarte mult este cel al licențelor oficiale, iar jocul a prezentat mult timp o gamă vastă de cluburi din întreaga lume.

Cu toate acestea, în FIFA 20 Juventus este cunoscută sub numele de Piemonte Calcio, iar Barcelona este fără casă, deoarece nu există Camp Nou. Aceste chestiuni speciale vor continua datorită Konami care se lăuda cu drepturi exclusive.

În mod cert, există o întrecere de licență între cele două mărci, așa că va fi interesant să vedem ce se întâmplă.

De asemenea pentru Romania stim ca va exista Liga 1 datorita faptului ca o avem deja si in FIFA 20, ar fi un regres ca anul acesta sa nu aveam propria liga in FIFA, chiar daca trebuie sa recunoastem, era mai bine daca era bagata prin 2014, cand si fotbalul nostru era altul.

Cine va fi pe coperta FIFA 21?

Există o serie de potențiali candidați care ar putea apărea pe coperta FIFA 21.

Eden Hazard și Virgil van Dijk au fost vedetele de acoperire pentru ediția standard FIFA 20, respectiv pentru ediția Campionilor. Este posibil ca EA să continue cu acest duo pentru FIFA 21, luând în considerare popularitatea și profilul lor în joc.

Cristiano Ronaldo a fost singura vedetă de acoperire a FIFA 18 și FIFA 19, dar este puțin probabil ca icoana din Portugalia să revină în fața partidei, în parte datorită parteneriatului exclusiv al Juventus cu rivalii Konami ai EA, care este stabilit să dureaza inca doi ani. O situație similară între Barcelona și Konami ar putea însemna că Lionel Messi nu va fi pe coperta FIFA 21.

Neymar, Kevin De Bruyne și Paulo Dybala au apărut ca vedete de acoperire FIFA în ultimii ani și există o mulțime de alte alternative pe lângă.

Staruri viitoare, precum Kylian Mbappe, Jadon Sancho și Erling Braut Haaland ar putea fi în dispută, în timp ce alți interpreți mai consacrați precum Mohamed Salah, Paul Pogba și Antoine Griezmann sunt mereu în discuție.