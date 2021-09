Au fost anunțați cei mai puternici 22 de jucători și skill-urile acestor jucători din FIFA 22. În vârf se află Lionel Messi.

Au fost anunțați cei mai puternici 22 de jucători ai FIFA 22, noul joc al seriei FIFA , publicat de Electronic Arts și dezvoltat de EA Canada .

Desigur, primul nume care atrage atenția este Lionel Messi, care se află în fruntea listei. În mod surprinzător, îl vedem pe Messi, care s-a transferat la PSG în ultimele luni, in varf, cu 93 overall. Rivalul său Ronaldo este pe locul trei, cu 91 in ratinguri . De asemenea, a fost transferat în mod surprinzător la vechea sa echipă Manchester United în urmă cu câteva săptămâni. Pe locul doi se află Lewandowski, unul dintre cei mai de succes atacanți din ultimii ani. Evaluarea jucatorului de la Bayenr München este de 92.

FIFA 22; Acesta va fi lansat pentru PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, PC și Stadia. Data lansării FIFA 22 este 1 octombrie 2021. Puteți găsi evaluările jucătorilor în galeria de mai jos.

Lista jucătorilor de top FIFA 22

Messi – 93 Lewandowski – 92 Ronaldo – 91 De Bruyne – 91 Mbappé – 91 Neymar – 91 Oblak – 91 Kane – 90 Kante – 90 Neuer – 90 Ter Stegen – 90 Salah – 89 Donnarumma – 89 Benzema – 89 Van Dijk – 89 Kimmich – 89 Ultimul – 89 Alisson – 89 Courtois – 89 Casemiro – 89 Ederson – 89 Mane – 89

