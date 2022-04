FIFA 22 este gratuit pentru PlayStation în perioada 3 mai – 7 iunie.

FIFA 22, unul dintre cele mai jucate jocuri de iubitorii de fotbal din întreaga lume, va fi oferit gratuit cu serviciile PlayStation.

PlayStation Plus, împreună cu serviciul PlayStation Now, continua să acorde privilegii utilizatorilor săi. Serviciul, care oferă jocuri gratuite pentru o perioadă limitată de timp, face pregătiri importante pentru luna mai, potrivit unei noi informații.

FIFA 22 va fi gratuit pe PS Plus în perioada 3 mai – 7 iunie

Billbil-Kun, o resursă renumită pentru informații precise privind scurgerile în acest domeniu, a declarat că serviciul PlayStation Plus va oferi jocuri importante gratuit în luna mai. Se așteaptă ca Sony să confirme seria PS Plus free-to-play din mai în zilele următoare. Cu toate acestea, trei jocuri, inclusiv FIFA 22, vor fi gratuite.

FIFA 22 este gratuit pentru PlayStation

Jocurile FIFA 22, Curse of the Dead Gods și Tribes of Midgar vor fi disponibile pentru descărcare gratuită în perioada 3 mai – 7 iunie pe serviciul PlayStation Plus. Dacă lista este așa cum este menționată, această serie de jocuri FIFA va fi și o premieră pentru Sony. Consolele în care jocurile pot fi jucate gratuit sunt următoarele;

FIFA 22 pentru PS5 și PS4,

Curse of the Dead Gods numai pentru PS4,

Tribes of Midgar pentru PS5 și PS4

Seria de jocuri FIFA va fi oferită gratuit sub numele PlayStation Plus pentru prima și ultima dată. Jocul, care a fost lansat pentru ultima dată sub numele FIFA, va fi publicat sub numele de „EA Sports Football Club” începând cu anul viitor. Odată cu schimbarea numelui seriei PES în eFootball, rivalitatea FIFA-PES este acum istorie.

Pe de altă parte, PlayStation Plus trece la procesul de reînnoire. Pregătindu-se să treacă la serviciul de abonament rival Game Pass, Sony va reuni serviciile PlayStation Plus și PlayStation Now și le va lansa pe 22 iunie sub numele PlayStation Plus.