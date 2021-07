FIFA 22 ieftin: de unde să precomandați la cel mai bun preț? – FIFA 22 va fi lansat pe PS5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch și PC pe 1 octombrie 2021. Dacă doriți să îl primiți în ziua lansării, este deja posibil să precomandați viitoarele versiuni FIFA 22 de la EA din majoritatea magazinelor online precum Altex sau chiar G2A.

Precomanda FIFA 22, unde este cel mai bun pret?

FIFA 22 este deci disponibil pentru precomandă. Jocul Electronic Arts va fi disponibil oficial în Romania la 1 octombrie 2021. Prețul variază în funcție de platformă (PC, PS5, PS4, Xbox …). Mai jos sunt toate prețurile in euro de precomandă FIFA 22 conform platformei.

FIFA 22 pe Nintendo Switch la 39,99 €

FIFA 22 pe PC la 59,99 €

FIFA 22 pe PS4 și Xbox One la 69,99 €

FIFA 22 pe PS5 și Xbox Series la 79,99 €

FIFA 22 ieftin

FIFA 22 ieftin, nu a ajuns la mai multe magazine din Romania in momentul de fata, spre exemplu eMAG sau alte platforme, totusi Altex a introdus jocul pentru prima oara cu un bonus, de asemenea, mai avem disponibilitate si pe G2A, acest articol va fi actualizat foarte frecvent atunci cand vor aparea stocuri disponibile si in alte magazine mai populare, pana atunci puteti precomanda jocul de pe site-uri precum G2A sau Altex in Romania.

Ce este nou in FIFA 22?

De-a lungul anilor, Electronic Arts a încercat cumva să-și îmbunătățească titlul emblematic. Anul acesta, EA încearcă din nou jucătorii PC, deoarece nu vor avea dreptul la tehnologia HyperMotion, și la noi moduri rezervate doar consolelor nex gen, cum ar fi PS5 și Xbox Series X și Stadia. EA a specificat într-adevăr că PCiștii nu vor beneficia de noile caracteristici. În realitate, vor avea aceeași versiune ca și in trecut.

Tehnologia HyperMotion încorporează date de captare colectivă a mișcării și este echipată cu o inteligență scalabilă care energizează fiecare meci din FIFA 22. Folosind puterea consolelor de ultimă generație, jocul devine și mai realist, mai receptiv și mai lin decât niciodată. FIFA 22 vă aduce inovații în toate modurile de joc.