FIFA 23 lansare, preț, zvonuri, noutăți, tot ce știm până acum

FIFA 23 lansare şi preţ. Dacă vrei să afli detalii privitoare la FIFA 23 lansare, preț, dar și zvonuri și noutăți în ceea ce privește continuarea seriei epice de jocuri FIFA, atunci ai ajuns unde trebuie. În acest articol am documentat mai multe informații privitoare la continuarea jocului care se anunță a avea un nume foarte diferit și, de asemenea, un nou sistem free-to-play cu actualizări regulate. Cel mai recent joc de simulare a fotbalului, FIFA 22, este disponibil de la sfârșitul lunii septembrie 2021. Dar, de curând curând, veștile despre viitorul acestei saga s-au făcut cunoscute în mediul online și „au amenințat” să schimbe FIFA pentru totdeauna. Iată ce știm despre FIFA 23.

Dată de lansare FIFA 23 pe PlayStation, Nintendo Switch și Xbox

Studioul de dezvoltare EA Sports s-a lăsat puțin așteptat în cee ce privește informațiile despre data oficială de lansare FIFA 23. Cu toate acestea, au existat câteva indicii clare despre următorul FIFA, inclusiv CEO-ul companiei menționând „următorul joc de fotbal anual” în urmă cu câteva luni. Acum, însă, avem o dată oficială confirmată: FIFA 23 va fi lansat pe 30 septembrie pe PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC și Stadia. Lansarea vine la pachet cu două caracteristici speciale, totuși:

Versiunea pentru Nintendo Switch va fi doar un hibrid între FIFA 22 și FIFA 23 (pur și simplu o actualizare a FIFA existent, cu tricouri, jucători și alte lucruri de acest gen);

FIFA 23 va fi complet crossplay și cross-platform, dar jucătorii de pe Switch nu vor putea profita de această tehnologie.

Șocul îl reprezintă faptul că succesorul lui FIFA 23 nu va mai fi dezvoltat de EA. Într-adevăr, Federația Internațională de Fotbal cere peste un miliard de dolari pentru a-și licenția numele în viitor, iar aceasta este o sumă pe care EA nu vrea să o plătească! Ar fi, într-adevăr, de aproape 3 ori mai mult decât suma plătită până în 2020.

Zvonuri despre FIFA 23

Așa cum am spus mai sus, următoarea parte a seriei FIFA ar putea schimba drastic direcția de abordare a jocului. Licența oficială FIFA costă acum 1 miliard de dolari (jocurile FIFA valorează aproximativ 5 miliarde de dolari în fiecare an). Așadar, o direcție pe care studioul de dezvoltare o are în vedere este aceea de a lansa un „joc de serviciu”, adică o trecere la un titlu ”freemium”, 100% free-to-play, în care modul single player este pur și simplu eliminat. Jucătorii vor avea de ales între FIFA Ultimate Team (modul cel mai profitabil) și câteva opțiuni online, dar nimic single-player, cu excepția unor meciuri clasice de tip tutorial. O situație în care EA are de câștigat: ajunge la mai mulți jucători, deoarece titlul este gratuit și, prin urmare, prin extensie, face mai multe vânzări în modul FIFA Ultimate Team!

Un nume nou și o identitate nouă pentru un joc, în esență, neschimbat

Ținem morțiș să menționăm întotdeauna: nimic nu este oficial încă, deoarece nimic nu a fost , evident, încă decis. Dar sistemul freemium ar fi ideal pentru EA Sports, care ar evita controversa unui preț prea mare pentru jucători, deoarece este optimizat pentru next-gen (fără vânzare inițială la 80 de euro). De asemenea, cele mai mari adaosuri ar putea fi vândute la prețuri mai mici și ar permite:

Adăugarea unui mod de carieră (Career Mode) plătit:

Un mod de construire a echipei și un mod de simulare, în stilul Football Manager, tot contra cost;

Un mod Pro Club, de asemenea vândut la un preț redus.

Toate acestea ar avea ca rezultat un kit FIFA 23, care va conține doar FIFA Ultimate Team (FUT) atunci când va fi lansat pe data de 30 septembrie 2022. Ce-i drept, reprezintă premieră în istoria seriei de jocuri FIFA, și abia așteptăm să vedem care va fi feedback-ul fanilor acestui joc. În orice caz, fanii seriei cu siguranță vor putea face abstracție de anumite caracteristici care se dovedesc deficitare, în special că așteptarea acestui joc este de-a dreptul groaznică. FIFA 23 promite, astfel, să fie un joc care ar putea ajunge la mult mai multă lume decât versiunile anterioare.

Gameplay, caracteristici noi și la ce să ne așteptăm de la FIFA 23

Până la lansare, nu există niciun dubiu că EA Sports pune la cale un titlu care să se deosebească de celelalte jocuri FIFA de până acum. Cu toate acestea, dacă modelul free-to-play este implementat, jucătorii ar trebui să se poată bucura de el. În afară de potențiala dispariție a Career Mode din acest ipotetic „FIFA 23”, celelalte moduri ar deveni mai importante. FUT este, desigur, în capul listei: noi hărți evolutive și scoruri adaptive, mai multe provocări, ranguri și recompense (departe de sistemul actual, care este foarte „incisiv” pentru jucătorii ocazionali), noi terți pentru jucătorii noi, jocuri cross-platform. Pe scurt, ceva care să reînnoiască experiența dincolo de o simplă schimbare de nume. Totuși, din zvonurile care există în mediul online, FIFA 23 va introduce noi moduri, echipe feminine, dincolo de caracteristicile cross-play, free-to-play și Cupa Mondială.

De asemenea, tehnologia Hypermotion (introdusă în FIFA 22) ar urma să fie refăcută și ar permite capturarea de până la 10 ori mai multe mișcări decât până acum. Camerele din jurul terenului ar fi chiar compatibile, permițându-le dezvoltatorilor să înregistreze mult mai multe mișcări. Cupa Mondială este un alt mod la care FIFA 23 ar trebui să-și permită să ajungă (deși va fi foarte dificil). În 2022, Qatar va fi gazda următoarei ediții a Campionatului Mondial de Fotbal, iar acest CM va începe în noiembrie 2022, chiar în momentul în care vor fi lansate noile jocuri FIFA. Cel mai probabil, cel mai recent FIFA 22 va fi actualizat pentru această ocazie, iar următorul FIFA ar trebui să abordeze și el acest eveniment prin provocări FUT unice! Sezon în joc, hărți temporare și jucători cu grade sporite: ambele jocuri își vor adapta întreaga economie în jurul Cupei Mondiale 22. Acest lucru este confirmat de către Tom Henderson, care spune că viitoarea Cupă Mondială 2022 va fi o parte importantă a jocului.

Mbappé pe copertă 3 ani la rând? Ce fotbalist celebru va fi pe coperta FIFA 2023?

De asemenea, ați putea bănui că nu se poate răspunde la această întrebare în acest moment. Mbappé a fost încoronat pentru a doua oară, marcând astfel prima dată în istoria jocurilor FIFA când o vedetă apare de două ori la rând pe copertă! Dar cine cine să îi fure locul? Erling Haaland? Lionel Messi (din nou de la PSG!) sau Cristiano Ronaldo? Nu ne rămâne decât să așteptăm și să vedem.

Preț FIFA 23

În momentul de față, acestea sunt prețurile speculate pentru FIFA 23, în funcție de consolă și, bineînțeles, ediția care include caracteristici specifice (Standard, Ultimate, Legacy). Prețurile sunt pentru Statele Unite, dar ne așteptăm să fie (aproximativ) aceleași și în România.

Consolă Ediție Preț (Statele Unite) PS5 & Xbox X/S Standard $69.99 PS5 & Xbox X/S Ultimate $99.99 PS4 & Xbox One Standard $59.99 PS4 & Xbox One Ultimate $99.99 PC Standard $59.99 PC Ultimate $99.99 Google Stadia Ultimate $89.99 Nintendo Switch Legacy $39.99 Pret Fifa 2023

Cam asta este tot ce știm, din mediul online, despre FIFA 23 lansare, pret si multe altele. Cu siguranță va trebui să așteptăm lansarea oficială pentru a înțelege mai bun cum funcționează jocurile, care sunt caracteristicile acestuia și, mai presus de toate, care este feedback-ul fanilor.